Υπόθεση Ζακ Κωστόπουλου: Αποφυλακίστηκε με όρους ο μεσίτης που είχε καταδικαστεί

Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά έκανε δεκτή την έφεση του, κρίνοντας ότι πληρούνται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την υφ’ όρον απόλυσή του.

Υπό όρους αποφυλακίστηκε ο Αθανάσιος Χορταριάς, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε έξι χρόνια κάθειρξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στην υπόθεση του θανάτου του Ζακ Κωστόπουλου, τον Σεπτέμβριο του 2018. Η απόφαση ελήφθη με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, έπειτα από έφεση της υπεράσπισής του κατά προηγούμενης απόφασης που είχε απορρίψει το αίτημα αποφυλάκισης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ένας από τους περιοριστικούς όρους που επιβλήθηκαν είναι η υποχρέωσή του να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Ο Χορταριάς είχε αρχίσει να εκτίει την ποινή του το 2024.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε το Δικηγορικό Γραφείο Ιωάννη Γλύκα, το οποίο απέστειλε σχετικό δελτίο Τύπου για την υπό όρους αποφυλάκιση του κατηγορούμενου. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς έκανε δεκτούς τους λόγους της έφεσης, εξαφάνισε το προηγούμενο απορριπτικό βούλευμα και διέταξε την υπό όρους απόλυσή του, σε συμφωνία με την εισαγγελική πρόταση.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της υπεράσπισης, κατά την κατάθεση της αίτησης είχαν συμπληρωθεί οι τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για την υφ’ όρον απόλυση. Το δικαστικό συμβούλιο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, συνεκτίμησε επίσης στοιχεία που αφορούσαν την καλή διαγωγή του κατά την κράτηση, την εργασία του στη φυλακή, τη δυνατότητα εξασφάλισης σταθερής κατοικίας και την προοπτική εργασίας μετά την αποφυλάκισή του. Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι το Συμβούλιο Εφετών έκρινε πως πληρούνταν τόσο οι τυπικές όσο και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την απόλυση υπό όρους, ωστόσο η απόφαση αφορά την εκτέλεση της ποινής και δεν μεταβάλλει την καταδίκη του για την υπόθεση.

Η υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου

Ο Ζακ Κωστόπουλος έχασε τη ζωή του τον Σεπτέμβριο του 2018, έπειτα από περιστατικό σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας, με την υπόθεση να προκαλεί έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και μακρά δικαστική διαδικασία, και ο Αθανάσιος Χορταριάς καταδικάστηκε σε έξι χρόνια κάθειρξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατά παραυτουργία.

Η πρόσφατη απόφαση αφορά την υφ’ όρον απόλυσή του, με βάση τις προϋποθέσεις που εξετάστηκαν από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Η αποφυλάκιση επαναφέρει στο προσκήνιο την υπόθεση, ενώ η νέα δικαστική εξέλιξη αφορά συγκεκριμένα τον τρόπο και τους όρους υπό τους οποίους συνεχίζεται η εκτέλεση της ποινής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ