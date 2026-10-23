Άφησαν ένα υποβρύχιο ως «δόλωμα» για UFO: Ο ισχυρισμός πρώην αξιωματούχου των ΗΠΑ

Οι μαρτυρίες για ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα επαναφέρουν το ερώτημα γιατί οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν πόρους για τη μελέτη τους, χωρίς να έχουν επιβεβαιώσει εξωγήινη προέλευση.

Πέρα από το ερώτημα αν υπάρχει εξωγήινη ζωή, ένα άλλο ζήτημα εξακολουθεί να απασχολεί τις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, είναι τα αντικείμενα που εντοπίζονται από στρατιωτικά μέσα και παραμένουν ανεξήγητα. Η μαρτυρία του Τζέι Στράτον, πρώην στελέχους των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που συμμετείχε σε προγράμματα διερεύνησης UFO, επαναφέρει στο προσκήνιο τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να κατανοήσει τα λεγόμενα μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα (UAP).

Σε συνέντευξη και στο βιβλίο του Out of the Shadows, ο Στράτον περιγράφει περιστατικά που, σύμφωνα με τον ίδιο, τον προβλημάτισαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής του πορείας. Ανάμεσά τους βρίσκεται μια επιχείρηση στην οποία, όπως αναφέρει, χρησιμοποιήθηκε πυρηνικό υποβρύχιο ως πιθανό «δόλωμα», με στόχο να προσελκύσει ένα UFO και να καταγραφεί η συμπεριφορά του. Η αφήγηση αναδεικνύει το ενδιαφέρον που έχει αναπτυχθεί γύρω από αυτά τα φαινόμενα σε κύκλους της αμερικανικής άμυνας. Δεν αποτελεί, ωστόσο, από μόνη της απόδειξη ότι τα αντικείμενα είχαν εξωγήινη προέλευση ή διέθεταν τεχνολογία που υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνατότητες.

Το πυρηνικό υποβρύχιο και οι ισχυρισμοί για ασυνήθιστους ελιγμούς

Σύμφωνα με τον Στράτον, η ιδέα πίσω από την επιχείρηση ήταν να χρησιμοποιηθεί ένα πυρηνικό υποβρύχιο σε περιοχή όπου είχαν αναφερθεί σχετικά περιστατικά, με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να καταγραφεί κάποιο αντικείμενο από κοντινή απόσταση. Όπως έχει περιγράψει, στην προσπάθεια συμμετείχαν και άλλα στρατιωτικά μέσα με εξοπλισμό παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων. Ο πρώην αξιωματούχος υποστηρίζει ότι ορισμένα από τα αντικείμενα που ερευνήθηκαν παρουσίαζαν ασυνήθιστη συμπεριφορά: φαινομενικά απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, πολύ υψηλές ταχύτητες και κινήσεις που έμοιαζαν δύσκολο να εξηγηθούν με βάση τις γνωστές δυνατότητες των αεροσκαφών.

Οι περιγραφές αυτές αποτελούν μέρος της προσωπικής του μαρτυρίας και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα ως ένδειξη προηγμένης ή εξωγήινης τεχνολογίας. Η δυσκολία αξιολόγησης τέτοιων περιστατικών βρίσκεται συχνά στα ίδια τα δεδομένα, αφού μια οπτική παρατήρηση ή μια καταγραφή από αισθητήρα δεν αρκεί πάντα για να προσδιοριστούν με ακρίβεια η απόσταση, η ταχύτητα, το μέγεθος και η πραγματική κίνηση ενός αντικειμένου. Χωρίς επαρκή στοιχεία, αυτό που αρχικά μοιάζει ανεξήγητο μπορεί να μην επιδέχεται ασφαλή επιστημονική ερμηνεία.

Γιατί τα UFO ενδιαφέρουν την εθνική ασφάλεια

Η διερεύνηση των UFO δεν περιορίζεται στην αναζήτηση ενδείξεων εξωγήινης ζωής, καθώς για τις στρατιωτικές υπηρεσίες, το βασικό ερώτημα είναι αν ένα άγνωστο αντικείμενο αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων, τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή τις επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων. Πιθανές εξηγήσεις περιλαμβάνουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μπαλόνια, δορυφόρους, φυσικά φαινόμενα, τεχνικά σφάλματα αισθητήρων ή λανθασμένη εκτίμηση της παρατηρούμενης κίνησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν επαρκούν για να εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι το αντικείμενο διαθέτει εξαιρετικές τεχνολογικές δυνατότητες.

Το 2022, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δημιούργησε το Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών σε Όλους τους Τομείς (AARO), με αποστολή τη συγκέντρωση και ανάλυση αναφορών για τέτοια φαινόμενα. Η λειτουργία του εντάσσεται στην προσπάθεια να εξετάζονται συστηματικά οι αναφορές στρατιωτικών και άλλων πηγών, αντί να παραμένουν μεμονωμένα περιστατικά χωρίς επαρκή αξιολόγηση.

Σε ιστορική έκθεση που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2024, το AARO ανέφερε ότι δεν είχε εντοπίσει επαληθεύσιμα στοιχεία πως κάποια αναφορά UFO αφορούσε εξωγήινη τεχνολογία και πως η πλειονότητα των περιστατικών που μπορούσαν να επιλυθούν αποδόθηκε σε συνηθισμένα αντικείμενα, φυσικά φαινόμενα ή λανθασμένες ταυτοποιήσεις, ενώ αρκετές υποθέσεις παρέμεναν ανεξήγητες λόγω έλλειψης επαρκών δεδομένων. Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη, μιας και το γεγονός ότι ένα περιστατικό δεν έχει εξηγηθεί δεν σημαίνει ότι επιβεβαιώνει μια συγκεκριμένη θεωρία.

Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό

Οι μαρτυρίες του Στράτον προσθέτουν ένα ακόμη κεφάλαιο στη δημόσια συζήτηση για τα UFO και τον τρόπο με τον οποίο οι αμερικανικές υπηρεσίες τα διερευνούν. Η συμμετοχή στρατιωτικών μέσων και εξειδικευμένου προσωπικού δείχνει ότι οι αναφορές αυτές μπορούν να έχουν πρακτική σημασία για την άμυνα, ανεξάρτητα από το αν τελικά αποδειχθεί ότι αφορούν κάτι ασυνήθιστο.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια επαληθεύσιμη απόδειξη ότι τα συγκεκριμένα φαινόμενα οφείλονται σε εξωγήινη τεχνολογία. Η επιστημονική αξιολόγησή τους απαιτεί μετρήσεις, ανεξάρτητη επιβεβαίωση και δεδομένα επαρκούς ποιότητας. Έτσι, το ουσιαστικό ερώτημα δεν είναι μόνο αν υπάρχουν αντικείμενα που δεν μπορούμε ακόμη να εξηγήσουμε, αλλά και πόσα στοιχεία χρειάζονται ώστε να περάσουμε από μια εντυπωσιακή μαρτυρία σε ένα τεκμηριωμένο συμπέρασμα.

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