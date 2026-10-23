«Ασφυκτιά» η Αθήνα: Χάνουμε 37 ώρες τον χρόνο ψάχνοντας πάρκινγκ, σύμφωνα με έρευνα του ΕΜΠ

Έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δείχνει ότι οι οδηγοί σπαταλούν περίπου 37 ώρες το χρόνο για εύρεση πάρκινγκ.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα και η ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους έχουν λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις τα τελευταία χρόνια.

Η εύρεση μιας διαθέσιμης θέσης στάθμευσης αποτελεί καθημερινό «πονοκέφαλο» για τους οδηγούς, ακόμη και σε περιοχές εκτός του κέντρου, όπου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, οι ελεύθερες θέσεις είναι δυσεύρετες.

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