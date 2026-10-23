«Ασφυκτιά» η Αθήνα: Χάνουμε 37 ώρες τον χρόνο ψάχνοντας πάρκινγκ, σύμφωνα με έρευνα του ΕΜΠ
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Έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δείχνει ότι οι οδηγοί σπαταλούν περίπου 37 ώρες το χρόνο για εύρεση πάρκινγκ.
Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα και η ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους έχουν λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις τα τελευταία χρόνια.
Η εύρεση μιας διαθέσιμης θέσης στάθμευσης αποτελεί καθημερινό «πονοκέφαλο» για τους οδηγούς, ακόμη και σε περιοχές εκτός του κέντρου, όπου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, οι ελεύθερες θέσεις είναι δυσεύρετες.
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@Photo credits: eurokinissi