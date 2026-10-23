Η «Tractoneta» του Τιάγκο: 14χρονος κατασκεύασε τρακτέρ από παλιοσίδερα (vid)

14χρονος από την Αργεντινή μετέτρεψε την αγάπη του για τη μηχανολογία σε πράξη, κατασκευάζοντας ένα λειτουργικό τρακτέρ από εξαρτήματα εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.

Ο 14χρονος Τιάγκο Πρίνσιπε, ο οποίος ζει στην αγροτική περιοχή Σαν Αμβρόσιο της επαρχίας Κόρδοβα στην Αργεντινή, κατάφερε να μετατρέψει το πάθος του για τα αγροτικά μηχανήματα σε ένα θαύμα της μηχανικής.

Στο κτήμα όπου διαμένει η οικογένειά του υπήρχαν αρκετά αυτοκίνητα που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από την πτώση δέντρων κατά τη διάρκεια ενός ισχυρού ανεμοστρόβιλου.

Από παλιοσίδερα στην «Tractoneta» και την απόλυτη αναγνώριση

Ο νεαρός αξιοποίησε τα εξαρτήματα που μπόρεσε να διασώσει, αποσυναρμολογώντας τμήματα και δοκιμάζοντας διαφορετικούς συνδυασμούς, μέχρι που κατάφερε να θέσει σε λειτουργία το δικό του μικρό όχημα, το οποίο ονόμασε «Tractoneta».

Η κατασκευή του οχήματος εξελίχθηκε σταδιακά, καθώς ο Τιάγκο καλούταν να δίνει λύσεις στα τεχνικά προβλήματα που εμφανίζονταν κατά τη διάρκεια των εργασιών. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισε ήταν η ανάπτυξη του συστήματος διεύθυνσης του τρακτέρ.

Σε όλη αυτή τη διαδρομή είχε τη συμπαράσταση της οικογένειάς του. Ο πατέρας του, Ούγκο Πρίνσιπε, εξήγησε πως προτιμά να αφήνει τον γιο του να πειραματίζεται και να μαθαίνει μέσα από τα δικά του λάθη, ώστε να ανακαλύπτει αυτόνομα τις κατάλληλες τεχνικές λύσεις.

Η «Tractoneta» άρχισε να τραβά την προσοχή όταν παρουσιάστηκε στην Αγροτική Έκθεση του Ρίο Κουάρτο και στη συνέχεια στην Επαρχιακή Έκθεση Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, προκαλώντας το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας και του παραγωγικού τομέα.

Η αναγνώριση του εγχειρήματος άνοιξε στον 14χρονο τις πόρτες του εργοστασίου της εταιρείας CNH στην Κόρδοβα, η οποία κατασκευάζει αγροτικά μηχανήματα γνωστών εταιρειών. Συνοδευόμενος από τους γονείς του, ο Τιάγκο ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και παρακολούθησε από κοντά τη γραμμή παραγωγής.

Ο υπεύθυνος του εργοστασίου, Ντανιέλ Άλβαρεζ Ρέινα, εξήρε την πρωτοβουλία του νεαρού, τονίζοντας τη σημασία της προσέλκυσης των νέων γενιών στον τομέα της μηχανικής.

Ο Τιάγκο δεν σταματά εδώ, καθώς σχεδιάζει ήδη νέες βελτιώσεις για την «Tractoneta». Μεταξύ των μελλοντικών σχεδίων του περιλαμβάνεται ο αυτοματισμός της εκκίνησης, των φώτων και του συναγερμού, ενώ παράλληλα σχεδιάζει να αναπτύξει μαζί με τον αδελφό του, Χοέλ, ένα σύστημα αυτόνομης οδήγησης για το όχημα.

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