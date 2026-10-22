iPhone Duo: YouTuber έκανε 10.000 αναδιπλώσεις για να δει αν αντέχει σε βάθος χρόνου (vid)

YouTuber υπέβαλε το νέο αναδιπλούμενο iPhone Duo σε «εξαντλητικό» τεστ δέκα χιλιάδων αναδιπλώσεων, προκαλώντας έντονες συζητήσεις για την αντοχή της οθόνης.

Η επικείμενη κυκλοφορία του iPhone Duo, του πρώτου αναδιπλούμενου κινητού της Apple, έχει προκαλέσει πληθώρα αντιδράσεων στην τεχνολογική κοινότητα. Η συσκευή επαναπροσδιορίζει τον σχεδιασμό της εταιρείας, διαθέτοντας εσωτερική οθόνη 7,6 ιντσών όταν είναι ανοικτή και εξωτερική 5,4 ιντσών όταν παραμένει κλειστή.

«Το iPhone Duo αποτελεί την πιο μετασχηματιστική αλλαγή από την εποχή του αρχικού iPhone», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζον Τέρνους, τονίζοντας τις δυνατότητες του επεξεργαστή A20 Pro και την πολυεργασιακή εμπειρία που προσφέρει.

Το πείραμα των χιλιάδων αναδιπλώσεων για την αντοχή του iPhone Duo

Με δεδομένες τις υποσχέσεις για μια σχεδόν αόρατη τσάκιση στο σημείο δίπλωσης της οθόνης, ο δημοφιλής YouTuber Tim Pan αποφάσισε να ελέγξει κατά πόσο ο μηχανισμός αντέχει σε βάθος χρόνου.

Υπέβαλε τη συσκευή σε ένα αυστηρό πρωτόκολλο, με 500 χειροκίνητες αναδιπλώσεις, 10.000 συνεχόμενες αναδιπλώσεις μέσω ειδικού μηχανήματος σε θερμοκρασία δωματίου, καθώς και επιπλέον 1.000 αναδιπλώσεις υπό συνθήκες ακραίου ψύχους στους -20°C.

Μετά τις πρώτες 500 προσπάθειες, παρατηρήθηκε μια πιο βαθιά γραμμή στο σημείο δίπλωσης. Με την ολοκλήρωση των συνολικά 11.000 αναδιπλώσεων, ο Tim Pan επιβεβαίωσε ότι ο μεντεσές παρέμεινε εξαιρετικά ομαλός στη λειτουργία του, υποβοηθώντας το άνοιγμα ακριβώς όπως την πρώτη ημέρα χρήσης. Η γραμμή στη μέση της οθόνης έγινε σαφώς πιο εμφανής και βαθιά, κάτι που ήταν αναμενόμενο. Τέλος, οι δοκιμές έδειξαν ότι υπάρχει πιθανότητα να εισχωρήσουν σκόνη και υπολείμματα στον μηχανισμό της άρθρωσης.

Διχασμένες οι αντιδράσεις των χρηστών

Παρά την ορατή αλλαγή στην οθόνη, πολλοί χρήστες στο διαδίκτυο έσπευσαν να υπερασπιστούν το αποτέλεσμα. Αρκετοί επεσήμαναν ότι ακόμη και μετά από αυτό το εξαντλητικό τεστ, η οθόνη έδειχνε σε καλύτερη κατάσταση από άλλα ανταγωνιστικά αναδιπλούμενα μοντέλα στην πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας τους.

Παράλληλα, έμπειροι χρήστες αναδιπλούμενων συσκευών σχολίασαν ότι η τσάκιση στην οθόνη δεν αποτελεί πραγματικό πρόβλημα στην καθημερινή χρήση, καθώς γίνεται σχεδόν αόρατη όταν η οθόνη είναι αναμμένη και ο χρήστης την κοιτάζει από μπροστά.

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