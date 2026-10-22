Μαλαισία: 16χρονος επιτέθηκε με τσεκούρι σε καθηγήτρια και έκανε live την επίθεση στα social media (vid)

Ένας 16χρονος μαθητής στη Μαλαισία φέρεται να μετέδωσε ζωντανά στα κοινωνικά δίκτυα την επίθεση σε καθηγήτρια, η οποία τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ η αστυνομία διερευνά την υπόθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, σε διεθνές ιδιωτικό σχολείο στην Κουτσίνγκ, στην πολιτεία Σαράουακ της Μαλαισίας. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 16χρονος φέρεται να τραυμάτισε την εκπαιδευτικό με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ βίντεο από το συμβάν κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο μαθητής συνελήφθη και ότι η υπόθεση διερευνάται. Σύμφωνα με το πρακτορείο Bernama, στην κατοχή του εντοπίστηκαν ένας σουγιάς και ένα μικρό τσεκούρι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Star, η αστυνομία έλαβε κλήση στις 8:03 το πρωί για περιστατικό στο σχολείο, κατά το οποίο μαθητής φέρεται να είχε φέρει κροτίδες και να είχε τραυματίσει μια εκπαιδευτικό. Η καθηγήτρια υπέστη τραύματα στο χέρι. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν τον μαθητή να εισέρχεται σε αίθουσα κρατώντας ένα τσεκούρι και να πλησιάζει την εκπαιδευτικό, η οποία επιχειρεί να τον συγκρατήσει με τη βοήθεια άλλου μαθητή. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και προσπαθούν να συγκεντρώσουν στοιχεία για όσα συνέβησαν. Η αστυνομία έχει καλέσει το κοινό να μην προχωρά σε εικασίες ούτε να διαδίδει ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το βίντεο της επίθεσης και η ζωντανή μετάδοση

Το περιστατικό προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς ο 16χρονος φέρεται να κατέγραψε και να μετέδωσε ζωντανά την επίθεση μέσω κινητού τηλεφώνου που είχε στερεώσει στο μέτωπό του. Σύμφωνα με το μαλαισιανό μέσο Free Malaysia Today, η μετάδοση είχε διάρκεια περίπου 12 λεπτών και έξι δευτερολέπτων και έδειχνε το περιστατικό από την οπτική γωνία του μαθητή. Το βίντεο αφαιρέθηκε από το Facebook, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν. Άλλα πλάνα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο φέρονται να δείχνουν τον μαθητή να προετοιμάζεται σε χώρο του σχολείου πριν κατευθυνθεί προς την αίθουσα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bernama, ο μαθητής αφέθηκε ελεύθερος με αστυνομική εγγύηση μετά τη σύλληψή του. Το σχολείο επιβεβαίωσε ότι δεν αποτελεί πλέον ενεργό μαθητή του ιδρύματος. Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο και, σύμφωνα με ανακοίνωση του σχολείου που δημοσιεύτηκε από το Free Malaysia Today, η κατάστασή της ήταν σταθερή και δεν είχε υποστεί κρίσιμα τραύματα.

Μετά το περιστατικό, η διεύθυνση του Tunku Putra-HELP International School ανακοίνωσε ότι ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας στην πανεπιστημιούπολη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές. Σύμφωνα με το Bernama, προβλέπεται η παρουσία τριών βοηθητικών αστυνομικών στον χώρο, καθώς και αυστηρότεροι έλεγχοι κατά την είσοδο. Το σχολείο ανακοίνωσε επίσης ότι θα οργανώσει συναντήσεις με τους μαθητές, ώστε να απαντήσει στις ανησυχίες τους και να προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη σε όσους τη χρειάζονται. Τα μαθήματα είχαν διακοπεί πρόωρα την ημέρα του περιστατικού για προληπτικούς λόγους, έπειτα από σύσταση της αστυνομίας. Η επαναλειτουργία του σχολείου ανακοινώθηκε αφού δόθηκε η σχετική έγκριση από τις αρμόδιες Αρχές.

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