Βρετανός «έφτιαξε» τη δική του χώρα στα Βαλκάνια στα 14 του και τώρα βραβεύτηκε για την ανθρωπιστική του δράση

Ο 21χρονος Βρετανός Ντάνιελ Τζάκσον έφτιαξε τη δική του «χώρα» στα Βαλκάνια στα 14 του και βραβεύτηκε για την ανθρωπιστική της δράση σε εκδήλωση στην έδρα του ΟΗΕ

Ένας 21χρονος Βρετανός που αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος της δικής του «χώρας» στα Βαλκάνια βραβεύτηκε για την ανθρωπιστική του δράση σε εκδήλωση στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ενώ συνεχίζει να διεκδικεί διεθνή αναγνώριση για το εγχείρημά του.

Ο Ντάνιελ Τζάκσον είχε την ιδέα να δημιουργήσει τη δική του χώρα όταν ήταν μόλις 14 ετών, μαζί με φίλους του. Σήμερα, η Ελεύθερη Δημοκρατία της Βέρντις διαθέτει τη δική της σημαία, διαβατήρια, νόμους και κυβερνητικό σχήμα, αλλά εξακολουθεί να μην έχει αναγνωριστεί ως ανεξάρτητο κράτος από τη διεθνή κοινότητα.

Ο Τζάκσον και οι φίλοι του παρατήρησαν ότι, εξαιτίας μιας συνοριακής διαφοράς μεταξύ της Κροατίας και της Σερβίας, υπήρχαν μικρές εκτάσεις γης κατά μήκος του Δούναβη των οποίων το καθεστώς αμφισβητούνταν. Στις 30 Μαΐου 2019, ο Τζάκσον ανακοίνωσε την ίδρυση της Ελεύθερης Δημοκρατίας της Βέρντις σε μία από αυτές τις εκτάσεις, η οποία αναφέρεται ως Pocket-3 στους σχετικούς χάρτες. Η περιοχή έχει έκταση περίπου 0,501 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 50 εκτάρια, και είναι συγκρίσιμη σε μέγεθος με το Βατικανό. Η Βέρντις διεκδικεί τον χαρακτήρα ανεξάρτητου κράτους, ωστόσο ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει εξασφαλίσει διεθνή αναγνώριση.

Το βραβείο στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών

Στις 9 Οκτωβρίου 2026, ο Τζάκσον παρέστη σε εκδήλωση στην αίθουσα εστίασης των αντιπροσώπων, στα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου παρέλαβε βραβείο για την ανθρωπιστική δράση της Βέρντις. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ίδιας της Βέρντις, το βραβείο απονεμήθηκε από το Institute of Public Policy and Diplomacy Research (IPPDR), το οποίο αναγνώρισε τις προσπάθειες της οργάνωσης στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η διάκριση, επομένως, δεν συνιστά επίσημη αναγνώριση της Βέρντις ως κράτους από τον ΟΗΕ.

Ο 21χρονος, ο οποίος κατάγεται από το Ντόβερ του Κεντ, περιέγραψε την εμπειρία ως έντονη και ενδιαφέρουσα, αναφέροντας ότι η παρουσία ανθρώπων με σημαντική επιρροή έκανε τη συμμετοχή του ιδιαίτερα αγχωτική. Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 9 Οκτωβρίου, ο υπουργός Ανθρωπιστικών Υποθέσεων της Βέρντις, Τζέφρι Λι, συμμετείχε επίσης στο τμήμα κινητοποίησης της νεολαίας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην ομιλία του παρουσίασε τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες της Βέρντις και τα σχέδιά της για το μέλλον.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το εγχείρημα, η Βέρντις υποστηρίζει ότι έχει αναπτύξει ανθρωπιστικές δραστηριότητες στην Ακτή Ελεφαντοστού, στη δυτική Αφρική. Μεταξύ των πρωτοβουλιών που έχει παρουσιάσει περιλαμβάνονται δράσεις για την υποστήριξη σχολείων και την κατασκευή υποδομών, ενώ ο Τζάκσον έχει συμμετάσχει σε αποστολές στην περιοχή. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι επαφές που εξασφαλίζει η παρουσία του στη Νέα Υόρκη μπορούν να ενισχύσουν τις συνεργασίες της Βέρντις, ιδιαίτερα σε θέματα νεολαίας και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο πρόεδρος που δεν μπορεί να επισκεφθεί τη χώρα του

Παρά τη δημιουργία κυβερνητικών δομών και την προσέλκυση υποστηρικτών, η πρόσβαση στην περιοχή παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Βέρντις. Η έκταση είναι προσβάσιμη μέσω του Δούναβη, ενώ προηγούμενες προσπάθειες εγκατάστασης εκεί δεν είχαν επιτυχία. Ο Τζάκσον έχει απαγορευτεί να εισέλθει στην Κροατία και υποστηρίζει ότι οι κροατικές αρχές έχουν λάβει μέτρα για να εμποδίσουν την πρόσβαση στην περιοχή. Ο ίδιος περιγράφει τη διοίκησή του ως κυβέρνηση σε εξορία, καθώς συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς να μπορεί να εγκατασταθεί στην επικράτεια που διεκδικεί. Παράλληλα, αναφέρει ότι έχει σημειώσει πρόοδο στις επαφές με τη Σερβία και ότι έχει γίνει δεκτός ως Σέρβος πολίτης. «Εξακολουθούμε να προοδεύουμε. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα, αλλά παραμένουμε αποκλεισμένοι», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι περιορισμοί θα αρθούν στο μέλλον.

Ο Τζάκσον έχει δημιουργήσει ένα οργανωμένο σύστημα διοίκησης για τη Βέρντις, με υπουργικό συμβούλιο, νόμους, εθνόσημο, σημαία και διαβατήρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η ίδια η οργάνωση, διαθέτει περίπου 400 επίσημους πολίτες, ενώ οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται είναι τα αγγλικά, τα κροατικά και τα σερβικά. Η οργάνωση αναφέρει επίσης ότι δέχεται περισσότερα από 1.000 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε μήνα από ανθρώπους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την ιδιότητα του πολίτη. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι χρειάζεται να διατηρεί περιορισμένο τον αριθμό των νέων αιτήσεων λόγω του μικρού μεγέθους της επικράτειας.

Ο Τζάκσον, ο οποίος έχει εγκαταλείψει την προηγούμενη εργασία του για να ασχοληθεί πλήρως με το εγχείρημα, λέει ότι η ιδέα ξεκίνησε ως ένα πείραμα με φίλους του, όταν ήταν έφηβος. «Όταν βλέπεις την περιοχή με την πρώτη ματιά, μοιάζει απλώς με ένα δάσος. Όταν όμως συνειδητοποιείς ότι βρίσκεσαι σε μια χώρα που έχεις δημιουργήσει, είναι κάτι μαγικό», ανέφερε. Για τον ίδιο, η Βέρντις παραμένει ένα εγχείρημα που φιλοδοξεί να αποκτήσει διεθνή παρουσία, παρότι το βασικό ζήτημα της αναγνώρισής της ως ανεξάρτητου κράτους παραμένει άλυτο.

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