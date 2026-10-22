Επιστήμονες εντόπισαν άγνωστο ρήγμα στο Νιου Τζέρσεϊ: Γιατί δεν είχε ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα

Ένα μέχρι πρότινος μη χαρτογραφημένο ρήγμα ενδέχεται να συνδέεται με τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ που έπληξε το Νιου Τζέρσεϊ τον Απρίλιο του 2024, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Επιστήμονες εντόπισαν ένα άγνωστο μέχρι σήμερα γεωλογικό ρήγμα στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, το οποίο ενδέχεται να έπαιξε ρόλο στον σεισμό μεγέθους 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 5 Απριλίου 2024. Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Geophysical Research: Solid Earth και υποδεικνύει ως πιθανή πηγή της σεισμικής δραστηριότητας το ρήγμα Mountainville, περίπου 3,5 χιλιόμετρα δυτικά του επίκεντρου.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε ευρεία περιοχή των βορειοανατολικών ΗΠΑ. Μέχρι σήμερα, μία από τις δομές που εξετάζονταν ως πιθανή πηγή του ήταν το γνωστό ρήγμα Ramapo, το οποίο εκτείνεται σε μήκος σχεδόν 300 χιλιομέτρων κατά μήκος της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ. Ωστόσο, ο προσανατολισμός του δεν ταίριαζε επαρκώς με τις τεκτονικές συνθήκες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την κίνηση που καταγράφηκε κατά τον σεισμό του 2024. Αυτό οδήγησε τους ερευνητές να εξετάσουν και άλλες πιθανές πηγές, αξιοποιώντας τα δεδομένα των μετασεισμών και νέες γεωλογικές παρατηρήσεις.

Πώς εντόπισαν το άγνωστο ρήγμα

Για να διερευνήσουν την προέλευση του σεισμού, οι επιστήμονες ανέλυσαν την κατανομή των μετασεισμών και συνδύασαν τα αποτελέσματα με λεπτομερείς χαρτογραφήσεις του εδάφους μέσω της τεχνολογίας LiDAR. Η τεχνολογία LiDAR χρησιμοποιεί παλμούς λέιζερ για την καταγραφή της επιφάνειας του εδάφους με μεγάλη ακρίβεια. Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές μπορούν να εντοπίζουν μικρές μεταβολές στο ανάγλυφο, οι οποίες ενδέχεται να συνδέονται με γεωλογικές δομές που δεν διακρίνονται εύκολα με γυμνό μάτι.

Η διασταύρωση των δεδομένων αποκάλυψε ανωμαλίες που ταίριαζαν με την πιθανή πορεία μιας υπόγειας ζώνης ρωγμών, η οποία δεν είχε αποτυπωθεί στους προηγούμενους γεωλογικούς χάρτες της περιοχής. Οι επιστήμονες εξέτασαν επίσης βραχώδεις σχηματισμούς στην περιοχή, αναζητώντας ενδείξεις που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τις εκτιμήσεις τους. Στα πετρώματα εντόπισαν ομάδες ρωγμών με χαρακτηριστικά συμβατά με μια παλαιότερη ζώνη μετατόπισης. Παράλληλα, πραγματοποίησαν εργαστηριακά πειράματα για να μελετήσουν την τριβή των πετρωμάτων και τις συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσαν να ολισθήσουν. Τα αποτελέσματα ενισχύουν το ενδεχόμενο το ρήγμα Mountainville να συμμετείχε στη σεισμική ρήξη του 2024, χωρίς να αποδεικνύουν από μόνα τους ότι ήταν η μοναδική αιτία του σεισμού.

Γιατί το ρήγμα δεν είχε εντοπιστεί μέχρι σήμερα

Ένα από τα χαρακτηριστικά που δυσκολεύουν τον εντοπισμό του ρήγματος Mountainville είναι ότι οι επιστήμονες το περιγράφουν ως «ανώριμο» γεωλογικά. Ο όρος αναφέρεται σε μια δομή στην οποία οι ρωγμές δεν έχουν οργανωθεί γύρω από ένα σαφώς καθορισμένο κύριο επίπεδο ολίσθησης. Αντίθετα, οι ρωγμές και οι μετατοπίσεις κατανέμονται σε μια πιο ακανόνιστη ζώνη, γεγονός που δυσκολεύει την αναγνώριση και τη χαρτογράφησή της με τις συμβατικές μεθόδους.

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο τα υπόγεια ρευστά και οι μεταβολές στα πετρώματα σε βάθος να επηρέασαν τη συμπεριφορά του ρήγματος κατά τη διάρκεια του σεισμού. Τα εργαστηριακά πειράματα υποδεικνύουν ότι συγκεκριμένες συνθήκες τριβής θα μπορούσαν να επιτρέψουν την ολίσθηση. Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο όπου ξεκίνησε η σεισμική ρήξη.

Η μελέτη αναδεικνύει τη σημασία της λεπτομερούς χαρτογράφησης των γεωλογικών ρηγμάτων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η σεισμική δραστηριότητα είναι λιγότερο συχνή σε σύγκριση με περιοχές όπως η Καλιφόρνια. Μικρά ρήγματα που δεν είναι εύκολο να αναγνωριστούν στους υπάρχοντες χάρτες ενδέχεται να συνδέονται με σεισμούς σημαντικού μεγέθους. Για τον λόγο αυτό, η συστηματική εξέταση του υπεδάφους μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των πιθανών πηγών σεισμικής δραστηριότητας. Η ανακάλυψη δεν σημαίνει ότι επίκειται νέος σεισμός στο Νιου Τζέρσεϊ. Αναδεικνύει, ωστόσο, ότι η γεωλογική χαρτογράφηση εξακολουθεί να έχει κενά και ότι η μελέτη λιγότερο εμφανών ρηγμάτων μπορεί να βοηθήσει στην ακριβέστερη αξιολόγηση του σεισμικού κινδύνου.

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