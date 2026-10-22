Ένα μαύρο τρίγωνο 20 μέτρων εμφανίστηκε στη Μαδρίτη και επιτρέπει στους επισκέπτες να δουν την πόλη αλλιώς

Μια μαύρη κατασκευή ύψους 20 μέτρων εμφανίστηκε στην καρδιά της Μαδρίτης και κρύβει έναν διαφορετικό τρόπο να δει κανείς την πόλη, μέσα από μικρές οπές παρατήρησης.

Μια εντυπωσιακή μαύρη κατασκευή ύψους 20 μέτρων εμφανίστηκε στην πλατεία Cibeles της Μαδρίτης, κρύβοντας μια διαφορετική οπτική της ισπανικής πρωτεύουσας. Το έργο «Panóptico» επιτρέπει στους επισκέπτες να παρατηρήσουν την πόλη από ψηλά, μέσα από μικρές οπές, αλλά θα παραμείνει εκεί μόνο έως τις 24 Οκτωβρίου.

Η εγκατάσταση που άλλαξε την εικόνα της πλατείας

Όσοι βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες μπροστά από το Palacio de Cibeles, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της Μαδρίτης, αντίκρισαν μια τεράστια μαύρη τριγωνική κατασκευή. Το έργο, ύψους 20 μέτρων, τοποθετήθηκε την Τρίτη και αποτελεί μέρος του φεστιβάλ «Madrid es Paisaje» για το 2026. Η εγκατάσταση ονομάζεται «Panóptico» και δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη SpY. Ωστόσο, δεν πρόκειται απλώς για ένα μεγάλο γλυπτό στον δημόσιο χώρο, αλλά για μια καλλιτεχνική παρέμβαση που προσκαλεί τους περαστικούς να παρατηρήσουν την πόλη από μια διαφορετική οπτική γωνία.

Το έργο βρίσκεται μπροστά από το CentroCentro, το πολιτιστικό κέντρο σύγχρονης δημιουργίας που στεγάζεται στο Palacio de Cibeles. Η παρουσία του έχει προκαλέσει την περιέργεια των επισκεπτών, καθώς η επιβλητική μαύρη κατασκευή ξεχωρίζει στο γνώριμο αστικό τοπίο.

Το έργο και το μήνυμα πίσω από το «Panóptico»

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο κάτω μέρος της κατασκευής, όπου υπάρχουν μικρές οπές παρατήρησης. Όσοι πλησιάσουν μπορούν να δουν μέσα από αυτές την εικόνα που μεταδίδουν κάμερες τοποθετημένες στην κορυφή του τριγώνου. Με αυτόν τον τρόπο, οι επισκέπτες αποκτούν μια διαφορετική θέα της πλατείας Cibeles, σαν να παρατηρούν το σημείο από ψηλά, χωρίς να χρειάζεται να ανέβουν σε κάποιο κτίριο. Σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα της «AS», η εγκατάσταση είναι προσβάσιμη δωρεάν από τις 10:00 έως τις 20:00. Ωστόσο, η παραμονή της στην πλατεία είναι προσωρινή, καθώς έχει προγραμματιστεί να απομακρυνθεί στις 24 Οκτωβρίου.

Ο δημιουργός του έργου περιγράφει την εγκατάσταση ως έναν προβληματισμό γύρω από το βλέμμα και τον τρόπο με τον οποίο παρατηρούμε τον σύγχρονο δημόσιο χώρο. Η μεγάλη μαύρη κατασκευή λειτουργεί ως μια απρόσμενη παρέμβαση στην καθημερινότητα της πόλης, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κινούνται, προσανατολίζονται και αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους. Παράλληλα, το έργο παραπέμπει σε μια πραγματικότητα στην οποία η εμπειρία μας από τον κόσμο διαμεσολαβείται όλο και περισσότερο από οθόνες, κάμερες και ψηφιακές συσκευές.

Όπως σημείωσε η Μάρτα Ριβέρα ντε λα Κρουθ, αρμόδια για τον Πολιτισμό, τον Τουρισμό και τον Αθλητισμό στον Δήμο της Μαδρίτης, η εγκατάσταση επιδιώκει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βλέπουν έναν τόσο αναγνωρίσιμο χώρο όσο η πλατεία Cibeles. Το «Panóptico» αποτελεί μέρος του φεστιβάλ «Madrid es Paisaje», το οποίο προτείνει νέους τρόπους προσέγγισης του αστικού τοπίου μέσα από την τέχνη. Για λίγες ημέρες, ένα γνώριμο σημείο της ισπανικής πρωτεύουσας μετατρέπεται σε μια διαφορετική εμπειρία παρατήρησης, πριν η μαύρη κατασκευή απομακρυνθεί από την πλατεία.

▶️ Descubre 'Panóptico', la obra de SpY que invita a mirar #Madrid desde otra perspectiva 📍 Plaza de Cibeles 📅 Hasta el 24 de octubre 🕙 De 10:00 a 20:00 h ✅ Acceso libre y gratuito https://t.co/pzDG9ym3Gj — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) October 20, 2026

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