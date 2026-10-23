Κρίστα Πάικ: Όταν η εκτέλεση αποτυγχάνει, επιχειρούν ξανά;

Οι Αμερικανοί εμφανίζονται διχασμένοι στην υπόθεση της Κρίστα Πάικ: τι πρέπει να συμβαίνει όταν ένας κρατούμενος επιβιώνει από μια αποτυχημένη εκτέλεση;

Δύο σύριγγες, μια αποτυχημένη εκτέλεση και πέντε ημέρες ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο. Η Κρίστα Πάικ επρόκειτο να γίνει η πρώτη γυναίκα που εκτελείται στο Τενεσί εδώ και δύο αιώνες. Αντί γι’ αυτό, έγινε η πρώτη κρατούμενη που επέζησε από θανατηφόρα ένεση.

Μετά από δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, παρέμενε ζωντανή, επέζησε, αναρρώνει και τώρα οι ΗΠΑ καλούνται να απαντήσουν σε ένα ερώτημα που μοιάζει βγαλμένο από εφιάλτη: όταν το κράτος αποτυγχάνει να σκοτώσει έναν καταδικασμένο, δικαιούται να προσπαθήσει ξανά;

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