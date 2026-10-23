Τραγωδία στο Μεξικό: 18χρονη εκσφενδονίστηκε από παιχνίδι λούνα παρκ (vid)

Βίντεο κατέγραψε τα δραματικά δευτερόλεπτα πριν από την θανάσιμη πτώση της 18χρονης Γκαμπριέλα μπροστά σε δεκάδες επισκέπτες.

Μια βραδιά διασκέδασης μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία στο Μεξικό, όταν μια 18χρονη κοπέλα εκσφενδονίστηκε από παιχνίδι λούνα παρκ που βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, πέφτοντας στο έδαφος μπροστά στα μάτια έντρομων επισκεπτών.

Η νεαρή, που ταυτοποιήθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως Γκαμπριέλα Ροντρίγκες Τεσόκο, υπέστη σοβαρότατα τραύματα και, παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστών, υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο.

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