Σούπερ-τυφώνας προς των πυλών: Οχυρώνεται η Ταϊβάν για την ισχυρότερη καταιγίδα του 2026

Ο σούπερ τυφώνας Champi πλησιάζει την Ταϊβάν με ανέμους που αγγίζουν τα 300 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας ακυρώσεις πτήσεων και συναγερμό.

Μια τροπική καταιγίδα κατηγορίας 5, με ριπές ανέμου που αγγίζουν τα τριακόσια χιλιόμετρα την ώρα, κατευθύνεται ολοταχώς προς την Ταϊβάν, προκαλώντας ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων και θέτοντας τις αρχές σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού.

Ο σούπερ τυφώνας Champi θεωρείται πλέον η ισχυρότερη καταιγίδα του 2026 όσον αφορά την ταχύτητα των ανέμων. Το καταστροφικό φαινόμενο βρίσκεται σε τροχιά που απειλεί την Κίνα, την Ταϊβάν και τις Φιλιππίνες, φέρνοντας μαζί του ακραίες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και σοβαρούς κινδύνους για σαρωτικές πλημμύρες.

Οχυρώνεται η Ταϊβάν: Πρόστιμο σε όσους εισέρχονται στις απαγορευμένες ζώνες

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο τυφώνας διασχίζει τη Θάλασσα των Φιλιππίνων κινούμενος βορειοδυτικά. Η Κεντρική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ταϊβάν εξέδωσε ήδη θαλάσσια και χερσαία προειδοποίηση, εκτιμώντας πως το φαινόμενο θα πλήξει το νησί εντός του Σαββατοκύριακου (24-25/10).

Περισσότερες από 125 πτήσεις, κυρίως εσωτερικού, έχουν ήδη ακυρωθεί προληπτικά, ενώ οι κάτοικοι των παραθαλάσσιων περιοχών έλαβαν έκτακτες ειδοποιήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα για κύματα που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα έξι μέτρα.

«Ο λίγο καλύτερος σχεδιασμός σημαίνει λιγότερο κίνδυνο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, προτρέποντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις ορεινές και παραθαλάσσιες ζώνες.

Παράλληλα, οι αρχές διέκοψαν τα δρομολόγια των πλοίων, έκλεισαν τα τουριστικά αξιοθέατα και τοποθέτησαν πρόσθετες αντλίες νερού σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο πλημμύρας. Για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, όσοι εισέρχονται σε απαγορευμένες παράκτιες ζώνες κινδυνεύουν με πρόστιμο που αγγίζει τις 5.700 αγγλικές λίρες.

Ο ρόλος του El Niño στην έξαρση των φαινομένων

Μετά το πέρασμά του από την Ταϊβάν, ο τυφώνας αναμένεται να κινηθεί βόρεια προς την Κίνα και στη συνέχεια προς τα νότια νησιά της Ιαπωνίας, με τους μετεωρολόγους να εκτιμούν ότι θα αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί.

Η αυξημένη ένταση της καταιγίδας σχετίζεται άμεσα με το καιρικό φαινόμενο El Niño. Η αλλαγή στο μοτίβο των ανέμων και η άνοδος της θερμοκρασίας των υδάτων στον Ειρηνικό Ωκεανό δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για τη συχνότερη δημιουργία και τη ραγδαία ενίσχυση τέτοιων καταστροφικών τυφώνων.

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