Γιγάντιο κύμα χτύπησε πλοίο και έριξε 62 κοντέινερ στη θάλασσα: 27 χρόνια αργότερα, ψαράδες ανέσυραν χιλιάδες κομμάτια Lego (vid)

Ψαράδες εντόπισαν στα δίχτυα τους χιλιάδες κομμάτια Lego από ένα τεράστιο ναυάγιο φορτηγού πλοίου που είχε συμβεί σχεδόν τριάντα χρόνια πριν.

Η ανθρώπινη ιστορία είναι γεμάτη από παράξενα και απρόσμενα γεγονότα. Σε μια πρόσφατη περίπτωση, ένα αλιευτικό σκάφος είδε τα δίχτυα του να γεμίζουν με χρωματιστά τουβλάκια Lego, χωρίς αρχικά το πλήρωμα να μπορεί να εξηγήσει πώς βρέθηκαν εκεί. Η απάντηση, ωστόσο, βρισκόταν σχεδόν τριάντα χρόνια πίσω.

Το 1997, ένα φορτηγό πλοίο έχασε χιλιάδες κομμάτια Lego κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του, με αποτέλεσμα τα αντικείμενα αυτά να αιωρούνται και να ταξιδεύουν στις θάλασσες για πάνω από δύο δεκαετίες, ενώ μέχρι σήμερα οι πολίτες συνεχίζουν να εντοπίζουν σποραδικά τα παιχνίδια στις ακτές.

Το χρονικό του ναυαγίου

Το περιστατικό συνέβη στις 13 Φεβρουαρίου του 1997, όταν το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Tokyo Express δεν άντεξε την ισχυρή πρόσκρουση από τεράστιο κύμα που έγειρε το σκάφος κατά περισσότερες από 60°, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου του από το Ρότερνταμ προς τη Νέα Υόρκη. Συγκεκριμένα, 62 εμπορευματοκιβώτια έπεσαν στη θάλασσα ανοιχτά της Κορνουάλης και δεν ανακτήθηκαν ποτέ.

Η ειρωνεία ήταν πως μεγάλο μέρος του χαμένου φορτίου είχε θεματική σχετική με τη θάλασσα, γεγονός που εξηγεί γιατί τα συγκεκριμένα πλαστικά αντικείμενα κατάφεραν να αντέξουν στη φθορά του χρόνου.

Σύμφωνα με τις καταγραφές, τα χαμένα αντικείμενα περιλάμβαναν δεκάδες χιλιάδες εξοπλισμούς καταδύσεων, μικρά μαύρα χταπόδια, σωσίβια, βατραχοπέδιλα, ψαροντούφεκα, πλαστικά φύκια και δεκάδες χιλιάδες πλαστικούς δράκους.

Τα κομμάτια αυτά δεν κατέληξαν μόνο σε μια περιοχή, καθώς παιχνίδια από το ίδιο πλοίο έχουν καταγραφεί σε παραλίες στην Ουαλία, στην Ιρλανδία, στη Νήσο του Μαν, στα Νησιά της Μάγχης, ακόμη και μέχρι τη Νορβηγία.

Λόγω της τεράστιας διασποράς των αντικειμένων, δημιουργήθηκε μια ειδική πρωτοβουλία με την ονομασία «Lego Lost at Sea», μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να δηλώνουν και να καταγράφουν οποιοδήποτε κομμάτι εντοπίζουν στις ακτές.

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