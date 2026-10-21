Τέλος στην τριχόπτωση; 500 άντρες ανέφεραν ορατή βελτίωση μετά την νέα κλινική δοκιμή

Νέο πειραματικό χάπι κατά της αντρικής τριχόπτωσης αύξησε την πυκνότητα των μαλλιών σε κλινική δοκιμή 536 αντρών, χωρίς να καταγράφουν σοβαρές σχετιζόμενες παρενέργειες

Νέα δεδομένα στη μάχη κατά της ανδρικής τριχόπτωσης φέρνει ένα πειραματικό χάπι της αμερικανικής εταιρείας Veradermics, καθώς η θεραπεία VDPHL01 εμφάνισε ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε κλινική μελέτη Φάσης 3, αυξάνοντας αισθητά την πυκνότητα των μαλλιών σε άνδρες με ανδρογενετική αλωπεκία. Ωστόσο, παρά τα θετικά ευρήματα, το φάρμακο δεν έχει ακόμη λάβει έγκριση κυκλοφορίας.

Η θεραπεία βασίζεται στη μινοξιδίλη, μια ουσία που χρησιμοποιείται ήδη κατά της τριχόπτωσης, αλλά αξιοποιεί τεχνολογία παρατεταμένης αποδέσμευσης, ώστε να απελευθερώνεται σταδιακά στον οργανισμό.

Τι έδειξε η μελέτη σε περισσότερους από 500 άντρες

Στην κλινική δοκιμή συμμετείχαν 536 άνδρες με ήπια έως μέτρια ανδρογενετική αλωπεκία και χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες:

η πρώτη λάμβανε το χάπι μία φορά την ημέρα,

η δεύτερη δύο φορές ημερησίως

η τρίτη εικονικό φάρμακο.

Έξι μήνες μετά την έναρξη της μελέτης, οι άνδρες που λάμβαναν τη θεραπεία μία φορά την ημέρα εμφάνισαν κατά μέσο όρο 28,6 επιπλέον τρίχες ανά τετραγωνικό εκατοστό, ενώ στην ομάδα που λάμβανε δύο δόσεις ημερησίως, η αύξηση έφτασε τις 36,4 τρίχες, έναντι μόλις 6,6 στην ομάδα του placebo.

Παράλληλα, το 78,8% έως 85% των συμμετεχόντων που έλαβαν το φάρμακο ανέφερε κάποια ορατή βελτίωση, ανάλογα με το δοσολογικό σχήμα, με τις πρώτες στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με το εικονικό φάρμακο καταγράφηκαν ήδη από τον δεύτερο μήνα. Τα αποτελέσματα έρχονται να προστεθούν σε εκείνα προηγούμενης μελέτης της εταιρείας, με τα συνολικά δεδομένα των δύο δοκιμών να αφορούν πλέον περισσότερους από 1.000 άνδρες.

Οι παρενέργειες και τα ερωτήματα της έγκρισης

Σύμφωνα με τη Veradermics, στη μελέτη δεν καταγράφηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που να συνδέονται με τη θεραπεία, ούτε ειδικά καταγεγραμμένα καρδιολογικά συμβάντα, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι το χάπι είναι απαλλαγμένο από κινδύνους. Μεταξύ των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ήταν το περιφερικό οίδημα, δηλαδή η συσσώρευση υγρού σε περιοχές όπως τα άκρα, καθώς και η αυξημένη τριχοφυΐα σε σημεία του σώματος πέρα από το τριχωτό της κεφαλής.

Το σημαντικότερο ζήτημα είναι ότι το VDPHL01 παραμένει πειραματικό φάρμακο και δεν έχει εγκριθεί από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Τα διαθέσιμα δεδομένα αφορούν κυρίως την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια σε διάστημα έξι μηνών, ενώ απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση για να διαπιστωθούν οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις του. Εφόσον οι επόμενες αξιολογήσεις επιβεβαιώσουν τα μέχρι τώρα ευρήματα, το VDPHL01 θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα επιλογή για άνδρες που αντιμετωπίζουν τριχόπτωση. Προς το παρόν, όμως, τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και όχι οριστικά.

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