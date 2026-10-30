Από 300 σε 2.000 βίσονες: Το πείραμα στην Οκλαχόμα που δίνει νέα ζωή στα αμερικανικά λιβάδια

Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 1993 με την απελευθέρωση 300 βισόνων στην Οκλαχόμα εξελίχθηκε σε ένα σημαντικό πρόγραμμα προστασίας της αμερικανικής έκτασης λιβαδιών.

Το 1993, 300 βίσονες έφτασαν σε μια έκταση της Οκλαχόμα, στις ΗΠΑ, με στόχο να συμβάλουν στην αποκατάσταση ενός από τα πιο απειλούμενα οικοσυστήματα του πλανήτη. Περισσότερες από τρεις δεκαετίες αργότερα, ο πληθυσμός τους έχει ξεπεράσει τα 2.000 ζώα, ενισχύοντας τις προσπάθειες προστασίας του φυσικού τοπίου.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με το Joseph H. Williams Tallgrass Prairie Preserve, ένα εκτεταμένο φυσικό καταφύγιο κοντά στην πόλη Pawhuska, στην Οκλαχόμα. Η έκταση, περίπου 160 τετραγωνικών χιλιομέτρων, αποτελείται από λιβάδια με αυτοφυή βλάστηση, τα οποία διατηρούνται και διαμορφώνονται, μεταξύ άλλων, από τη βοσκή των βισόνων.

Η δωρεά των 300 βισόνων που άλλαξε την πορεία του καταφυγίου

Το 1993, ο Kenneth και η Dianna Adams δώρισαν 300 βίσονες στην περιβαλλοντική οργάνωση The Nature Conservancy, επιταχύνοντας τις προσπάθειες για την προστασία και την αποκατάσταση του λιβαδιού.Το κοπάδι ονομάστηκε Christina Adams Bison Herd, προς τιμήν της κόρης του ζευγαριού. Με τα χρόνια, ο πληθυσμός αυξήθηκε και σήμερα αριθμεί περισσότερα από 2.000 ζώα. Οι βίσονες βόσκουν ελεύθερα στην προστατευόμενη έκταση και συμβάλλουν στη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος. Η δραστηριότητά τους επηρεάζει τη βλάστηση και τη διαμόρφωση του εδάφους, δημιουργώντας συνθήκες που μπορούν να ωφελήσουν και άλλα είδη της περιοχής.

Τα λιβάδια της Βόρειας Αμερικής έχουν υποστεί σημαντική συρρίκνωση και υποβάθμιση εξαιτίας της μετατροπής τους σε γεωργικές εκτάσεις και άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η προστασία τους θεωρείται σημαντική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Πώς οι βίσονες βοηθούν το οικοσύστημα

Η συμβολή των βισόνων δεν περιορίζεται στην κατανάλωση της βλάστησης. Καθώς μετακινούνται και βόσκουν, επηρεάζουν τη δομή των λιβαδιών και συμβάλλουν στην ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών μέσω της κοπριάς τους. Παράλληλα, η κίνησή τους στο έδαφος μπορεί να δημιουργήσει μικρές κοιλότητες όπου συγκεντρώνεται νερό, προσφέροντας πρόσθετους μικροτόπους για άλλους οργανισμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το ισπανικό δημοσίευμα της MARCA, στο καταφύγιο έχουν καταγραφεί περισσότερα από 700 είδη φυτών, πάνω από 300 είδη πουλιών και περίπου 80 είδη θηλαστικών. Η παρουσία των βισόνων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς τα λιβάδια προσφέρουν τροφή και καταφύγιο σε πολλά διαφορετικά είδη.

Παρά την ελεύθερη διαβίωσή τους, οι βίσονες παρακολουθούνται από εξειδικευμένο προσωπικό του καταφυγίου και τοπικούς κτηνοτρόφους. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την καταγραφή των ζώων, τη ζύγιση και τον εμβολιασμό τους. Παράλληλα, φέρουν ηλεκτρονικούς πομποδέκτες στα αυτιά, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση κάθε ζώου και η παρακολούθηση των στοιχείων του. Η διαχείριση του κοπαδιού επιτρέπει στους υπευθύνους να παρακολουθούν την κατάσταση των ζώων και να διατηρούν τον πληθυσμό σε επίπεδα συμβατά με τις ανάγκες του καταφυγίου. Η εξέλιξη από τους 300 βίσονες του 1993 σε περισσότερους από 2.000 σήμερα αναδεικνύει τη σημασία των μακροχρόνιων προγραμμάτων προστασίας της φύσης. Στην Οκλαχόμα, η επιστροφή των μεγάλων αυτών θηλαστικών στα λιβάδια αποτελεί ένα από τα εργαλεία για τη διατήρηση ενός οικοσυστήματος που έχει περιοριστεί σημαντικά από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

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