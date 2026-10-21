Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Στους δρόμους χιλιάδες εκπαιδευτικοί και φοιτητές - Προσαγωγές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Χιλιάδες διαδηλωτές βρέθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να διαμαρτυρηθούν τόσο για τα προβλήματα στην εκπαίδευση όσο και για το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Περισσότερα από 10 χιλιάδες εκπαιδευτικοί και φοιτητές βρέθηκαν στους δρόμους, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν και να διεκδικήσουν την λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, που επιβαρύνει ιδιαίτερα τους φοιτητές, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν έξοδα στέγασης, σίτισης και μετακίνησης με περιορισμένους οικονομικούς πόρους.

Για να αναδείξουν το πρόβλημα της φοιτητικής στέγασης και της ακρίβειας, φοιτητικοί σύλλογοι τοποθέτησαν συμβολικά σκηνές στην πλατεία Συντάγματος. Την ίδια ώρα, στο κέντρο της πρωτεύουσας βρίσκονται σε εξέλιξη συγκεντρώσεις και πορείες, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε 21 προσαγωγές, μέχρι στιγμές.

Η συγκέντρωση στα Προπύλαια και τα αιτήματα

Η κεντρική συγκέντρωση ξεκίνησε στις 12:00 στα Προπύλαια, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, φοιτητών και άλλων πολιτών. Οι διαδηλωτές ζητούν την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με το κόστος ζωής και τη στεγαστική κρίση. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και σωματεία έχουν προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις ή στάσεις εργασίας, καλώντας τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο.

Ορισμένα φοιτητικά μπλοκ είχαν διανυκτερεύσει από το βράδυ της Τρίτης στην πλατεία Συντάγματος, όπου έστησαν συμβολικά σκηνές για να αναδείξουν τις δυσκολίες εξασφάλισης φοιτητικής στέγης. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων των διαδηλωτών είναι η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη δημόσια Παιδεία, η λήψη μέτρων για το κόστος διαβίωσης και τη φοιτητική στέγαση, η κάλυψη των οργανικών κενών στα σχολεία με μόνιμους διορισμούς και η διασφάλιση σύγχρονων και ασφαλών σχολικών υποδομών. . Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, μαθητές τραγούδησαν το «Bella Ciao», ενώ διαδηλωτές κρατούσαν πανό με το σύνθημα «La beauté est dans la rue» («Η ομορφιά βρίσκεται στον δρόμο»), το οποίο συνδέεται με τον γαλλικό Μάη του 1968. Ακούστηκε, επίσης, το «Πότε θα κάνει ξαστεριά».

Κινητοποιήσεις και στη Θεσσαλονίκη

Παράλληλες δράσεις πραγματοποιούνται και στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και πορείες με αντίστοιχα αιτήματα για τη δημόσια εκπαίδευση και την αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί και φοιτητές.

Στο πλαίσιο των μέτρων για τις κινητοποιήσεις, έχουν κλείσει πέντε σταθμοί του μετρό της πόλης. Παράλληλες συγκεντρώσεις και πορείες πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο Ηράκλειο, στην Πάτρα και στον Βόλο καταγράφηκαν κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών. Στο Ρέθυμνο, νοσοκομειακοί γιατροί και εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν δράσεις με αιτήματα την κάλυψη των κενών σε προσωπικό, την ενίσχυση της χρηματοδότησης της δημόσιας Υγείας και Παιδείας, καθώς και τη βελτίωση των αποδοχών και των συνθηκών εργασίας.

21 προσαγωγές και ένταση μεταξύ διαδηλωτών

Για την κινητοποίηση είχαν προγραμματιστεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με περίπου 3.000 αστυνομικούς να βρίσκονται σε επιφυλακή για τη διαχείριση της συγκέντρωσης και της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο πλαίσιο των μέτρων, ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο» έχει κλείσει, ενώ οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για τις μεταβολές στη λειτουργία των μέσων μεταφοράς και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε αρχικά σε 21 προσαγωγές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Λίγο πριν από τις 13:00 σημειώθηκε, επίσης, ένταση μεταξύ δύο μπλοκ διαδηλωτών, με αφορμή το ποιο θα προπορευόταν στην πορεία. Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε και, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ορισμένοι διαδηλωτές πιάστηκαν στα χέρια

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, μαθητές και φοιτητές, με τη στήριξη συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) και η Ομοσπονδία Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ) έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία. Η ΟΛΜΕ πραγματοποιεί τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00, ενώ για τις πρωινές ώρες, από τις 08:00 έως τις 11:00, έχουν προκηρυχθεί στάσεις εργασίας από τοπικές ΕΛΜΕ.

Στην κινητοποίηση συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ με στάση εργασίας έως τη λήξη της βάρδιας, ενώ η ΟΕΝΓΕ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία. Στο πλευρό των διαδηλωτών βρίσκεται, επίσης, το Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού του υπουργείου Πολιτισμού. Παράλληλα, στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιούν ξεχωριστή πορεία και οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις.

Λόγω της πορείας, η ΕΛ.ΑΣ. έθεσε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, με δρόμους να κλείνουν προσωρινά για τη διέλευση των διαδηλωτών. Ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο» παρέμενε κλειστός, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Ο σταθμός «Σύνταγμα» έκλεισε προσωρινά με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., αλλά στη συνέχεια άνοιξε ξανά, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑ.ΣΥ. Η οδός Σταδίου δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία, ενώ η Πανεπιστημίου και η λεωφόρος Αμαλίας παρέμεναν κλειστές κατά την αντίστοιχη ενημέρωση.

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