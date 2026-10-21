Το «Μεγάλο Πράσινο Τείχος» της Κίνας: Η προειδοποίηση των ειδικών για τον «απορροφητήρα» του άνθρακα

Το «Μεγάλο Πράσινο Τείχος» της Κίνας μεταμορφώνει την έρημο Τακλαμακάν, φυτεύοντας 66 δισεκατομμύρια δέντρα για τη συγκράτηση του διοξειδίου του άνθρακα.

Η έρημος Τακλαμακάν στη βορειοδυτική επαρχία Σιντσιάνγκ της Κίνας θεωρούνταν για δεκαετίες μια νεκρή, κενή ζώνη στον παγκόσμιο χάρτη. Πρόκειται για ένα από τα πιο ξηρά μέρη του πλανήτη, όπου ακόμη και την περίοδο των βροχών καταγράφονται μόλις 16 χιλιοστά νερού τον μήνα.

Ωστόσο, αυτό το αφιλόξενο περιβάλλον έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε μία πολύτιμη αποθήκη άνθρακα. Αυτή η εντυπωσιακή αλλαγή είναι το αποτέλεσμα του λεγόμενου «Μεγάλου Πράσινου Τείχους της Κίνας», ενός από τα πιο φιλόδοξα οικολογικά προγράμματα στην ιστορία.

66 δισεκατομμύρια δέντρα ενάντια στην άμμο

Στόχος του προγράμματος ήταν η αναχαίτιση της εξάπλωσης της άμμου μέσω της μαζικής φύτευσης δέντρων γύρω από την έρημο Τακλαμακάν και την έρημο Γκόμπι. Οι επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η στρατηγική αποδίδει, καθώς οι περιφερειακές περιοχές της ερήμου απορροφούν πλέον περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από όσο απελευθερώνουν.

Η κλίμακα του εγχειρήματος αποτυπώνεται στο μέγεθος της έκτασης. Η έρημος καλύπτει περίπου 337.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έκταση μεγαλύτερη από τη μισή Γαλλία. Για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης, οι κινεζικές αρχές προχώρησαν στη φύτευση ανθεκτικών ειδών, όπως οι λεύκες.

Περισσότερα από 66 δισεκατομμύρια δέντρα έχουν φυτευτεί στον κινεζικό Βορρά από την έναρξη του προγράμματος. Η εθνική δασική κάλυψη της Κίνας αυξήθηκε από το 10% σε πάνω από 25%, ενώ ολοκληρώθηκε η περίμετρος μιας πράσινης λωρίδας μήκους 3.000 χιλιομέτρων που περιβάλλει πλήρως την Τακλαμακάν.

Ναι μεν, αλλά...

Η μαζική δενδροφύτευση επηρέασε άμεσα και το μικροκλίμα της περιοχής. Οι θερινές βροχοπτώσεις διπλασιάστηκαν, ενισχύοντας περαιτέρω την υγρασία του εδάφους και την ανάπτυξη της βλάστησης.

Παρά την επιτυχία, ορισμένοι ερευνητές διατηρούν επιφυλάξεις για τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα του «πράσινου τείχους» απέναντι στις αμμοθύελλες, προειδοποιώντας παράλληλα για πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα και την τοπική βιοποικιλότητα.

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