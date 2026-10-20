Ζευγάρι στη Βρετανία έχτισε μόνο του σπίτι 140 τ.μ. με «τούβλα Lego» και υπολογίζει ότι γλίτωσε 100.000 ευρώ

Η Hannah και ο Charlie κατασκεύασαν το μεγαλύτερο μέρος της κατοικίας τους στην Αγγλία με μπλοκ πολυστυρενίου που κουμπώνουν μεταξύ τους σαν Lego

Η αγορά κατοικίας έχει δυσκολέψει αρκετά, ιδιαίτερα όταν οι τιμές είναι υψηλές και τα διαθέσιμα ακίνητα χρειάζονται ολική επισκευή. Για την 29χρονη Hannah Bird και τον σύζυγό της, Charlie, η λύση δεν ήταν να αγοράσουν ένα παλιό σπίτι και να το ανακαινίσουν, αλλά να κατασκευάσουν το δικό τους, δουλεύοντας σε μεγάλο βαθμό με τα ίδια τους τα χέρια.

Το ζευγάρι από το Burnham-on-Sea, μια παραθαλάσσια πόλη στην κομητεία Σόμερσετ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, βρίσκεται πλέον λίγο πριν από τη μετακόμιση στη νέα του κατοικία, η οποία έχει επιφάνεια 140 τετραγωνικών μέτρων. Το συνολικό κόστος του έργου υπολογίζεται σε περίπου 225.000 ευρώ, ενώ οι δυο τους εκτιμούν ότι έχουν εξοικονομήσει σχεδόν 100.000 ευρώ χάρη στην προσωπική εργασία τους.

Η κατασκευή με τα μπλοκ που κουμπώνουν σαν Lego

Αρχικά, η Hannah και ο Charlie εξέταζαν το ενδεχόμενο να αγοράσουν ένα παλιό σπίτι και να το ανακαινίσουν. Ωστόσο, τα ακίνητα που εντόπισαν κόστιζαν περίπου 240.000 ευρώ, ενώ ορισμένα δεν διέθεταν καν στέγη. Η αγορά μιας καινούργιας κατοικίας δεν αποτελούσε οικονομικά βιώσιμη λύση, καθώς ακόμη και ένα σπίτι με δύο υπνοδωμάτια μπορούσε να κοστίζει έως και 450.000 ευρώ. Η ιδέα που άλλαξε τα σχέδιά τους ήρθε όταν η Hannah, η οποία εργάζεται ως travel blogger, επισκέφθηκε μια έκθεση και ανακάλυψε ένα σύστημα κατασκευής με μπλοκ που συναρμολογούνται όπως τα κομμάτια Lego. «Είναι σαν να παίζεις με μπλοκ Lego. Πρακτικά, οποιοσδήποτε μπορεί να το κάνει», ανέφερε η ίδια στο βρετανικό μέσο Metro.

Το σύστημα ονομάζεται ICF (Insulated Concrete Forms) και βασίζεται στη χρήση καλουπιών από διογκωμένη πολυστερίνη, τα οποία κουμπώνουν μεταξύ τους και στη συνέχεια γεμίζονται με σκυρόδεμα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται τοίχοι με αντοχή και θερμομονωτικές ιδιότητες, καθώς η πολυστερίνη συμβάλλει στον περιορισμό των θερμικών απωλειών. Παρά την αρχική εντύπωση ότι η διαδικασία ήταν απλή, το ζευγάρι δεν άργησε να αναρωτηθεί αν έκανε σωστά τη δουλειά. «Στην αρχή, όλα έμοιαζαν υπερβολικά εύκολα», θυμήθηκε η Hannah. Για να ξεπεράσουν τις αμφιβολίες τους, παρακολούθησαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έστειλαν τα σχέδια του σπιτιού στην εταιρεία που κατασκευάζει το σύστημα, ζητώντας οδηγίες για τη σωστή τοποθέτηση των μπλοκ.

Αγόρασαν οικόπεδο 1.000 τ.μ. και ανέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών

Το εγχείρημα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022, όταν αγόρασαν ένα οικόπεδο λίγο μεγαλύτερο από 1.000 τετραγωνικά μέτρα, έναντι περίπου 83.000 ευρώ. Πριν αρχίσει η κατασκευή της κατοικίας, χρειάστηκε να καθαρίσουν την έκταση, να τοποθετήσουν περίφραξη και να διαμορφώσουν τον δρόμο πρόσβασης. Παράλληλα, πραγματοποίησαν τις απαραίτητες εκσκαφές για τις παροχές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ το σχέδιο περιλάμβανε επίσης έναν χώρο γραφείου και ένα ευρύχωρο γκαράζ. Όταν ξεκίνησε η ανέγερση των τοίχων, η ταχύτητα με την οποία μπορούσαν να προχωρήσουν οι εργασίες τούς εντυπωσίασε.

«Αυτό που θα έπαιρνε σε έναν οικοδόμο μία εβδομάδα, εμείς οι δύο μπορούσαμε να το κάνουμε σε μία ώρα», είπε η Hannah.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ζευγαριού, έχουν αναλάβει μόνοι τους περίπου το 80% των εργασιών. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι η κατασκευή περιορίστηκε στη συναρμολόγηση των μπλοκ, καθώς απαιτήθηκαν επίσης η προετοιμασία του οικοπέδου, η δημιουργία των θεμελίων και μια σειρά από άλλες απαραίτητες εργασίες.

Δύο χρόνια δουλειάς πριν από τη μετακόμιση

Η κατασκευή της κατοικίας αποτέλεσε ένα πολυετές εγχείρημα, που απαίτησε χρόνο, προσωπική εργασία και προσεκτικό σχεδιασμό. Μέχρι να ολοκληρωθεί, η Hannah και ο Charlie έμεναν με τους γονείς της. Η εργασία τους ως ταξιδιωτών και δημιουργών περιεχομένου τούς οδηγεί συχνά σε ταξίδια με ιστιοπλοϊκό σκάφος.

Η επιλογή του συστήματος ICF τούς επέτρεψε να συμμετάσχουν ενεργά στην κατασκευή και, όπως εκτιμούν, να περιορίσουν σημαντικά το κόστος. Η ιστορία τους δείχνει μια εναλλακτική προσέγγιση στην απόκτηση κατοικίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η συγκεκριμένη μέθοδος είναι κατάλληλη για κάθε οικόπεδο, προϋπολογισμό ή κατασκευαστικό έργο.

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