Καναδάς: Το πιο ακραίο «κύμα-φάντασμα» στον Ειρηνικό Ωκεανό που καταγράφηκε ποτέ

Μια ερευνητική σημαδούρα στον Ειρηνικό Ωκεανό κατέγραψε ένα γιγαντιαίο κύμα ύψους 17,6 μέτρων, το οποίο θεωρείται το πιο ακραίο φαινόμενο του είδους του.

Τον Νοέμβριο του 2020, ενώ η πανδημία του COVID-19 κρατούσε τον πλανήτη κλεισμένο στο σπίτι του, ένα θεόρατο κύμα ύψους 17,6 μέτρων σηκώθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά των ακτών της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά.

Κανένας αυτόπτης μάρτυρας δεν το κατέγραψε με κάποια ηλεκτρονική συσκευή ή έστω με τα ίδια του τα μάτια. Το γνωρίζουμε μόνο και μόνο επειδή υπήρχε εκεί μια ειδική ερευνητική σημαδούρα η οποία το αποτύπωσε με ακρίβεια.

Τι καθιστά το κύμα τόσο ιδιαίτερο;

Αν και δεν ήταν το ψηλότερο κύμα που έχει καταγραφεί ποτέ, το μέγεθός του σε σχέση με τη γύρω θαλασσοταραχή το κατέστησε μια μοναδική περίπτωση. Στην ωκεανογραφία, ως «κύμα-φάντασμα» ορίζεται κάθε κύμα που έχει τουλάχιστον διπλάσιο ύψος από τα γειτονικά του. Το συγκεκριμένο ήταν σχεδόν τριπλάσιο!

Όπως είχε εξηγήσει ο φυσικός Γιοχάνες Γκέμριχ από το Πανεπιστήμιο της Βικτώριας, με βάση την αναλογία του σε σύγκριση με τα γύρω κύματα, επρόκειτο πιθανότατα για το πιο ακραίο κύμα-φάντασμα που είχε καταγραφεί επιστημονικά μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Η πρόβλεψη αυτών των γιγαντιαίων κυμάτων παραμένει μια τεράστια πρόκληση για τους επιστήμονες, καθώς αποτελούν σοβαρή απειλή για τα πλοία, τις πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου, τα θαλάσσια αιολικά πάρκα και τις παράκτιες υποδομές.

Μια εκτενής ανάλυση που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Ocean Science συνέκρινε πολυετείς μετρήσεις από σημαδούρες με τα παγκόσμια μοντέλα πρόγνωσης θαλάσσιων συνθηκών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα σημερινά υπολογιστικά μοντέλα τείνουν να υποτιμούν συστηματικά τα πιο ακραία κύματα. Παράλληλα, οι ερευνητές διαπίστωσαν πως τα κύματα-φάντασματα εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα κατά τους χειμερινούς μήνες, με ιδιαίτερη συγκέντρωση στις δυτικές ακτές των ΗΠΑ και στον Βόρειο Ατλαντικό.

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