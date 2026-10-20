Τουρκία: Τροφική δηλητηρίαση υπέστησαν 182 άτομα σε γιορτή πιλαφιού

Συναγερμός στην Τουρκία μετά από γιορτή με πιλάφι, όπου τουλάχιστον 182 άτομα χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια, με τις αρχές να ερευνούν τα τρόφιμα που σερβιρίστηκαν

Τουλάχιστον 182 άνθρωποι εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης μετά από συμμετοχή σε παραδοσιακή εκδήλωση σε περιοχή της Προύσας στην Τουρκία. Οι παρευρισκόμενοι φαίνεται να κατανάλωσαν πιλάφι με κοτόπουλο και αριάνι, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18/10 στην συνοικία Τσιτλί και συγκέντρωσε πάνω από 1.000 κατοίκους, ενώ στο πλαίσιο της τοπικής παράδοσης, προσφέρθηκε το χαρακτηριστικό πιάτο με το ρύζι και ένα παραδοσιακό ρόφημα με βάση το γιαούρτι, ως μέρος τελετής μνήμης για τους νεκρούς της κοινότητας.

Τα συμπτώματα εμφανίστηκαν λίγες ώρες μετά το γεύμα

Περίπου τρεις ώρες μετά την έναρξη της εκδήλωσης, ορισμένοι από το υς παρευρισκόμενους άρχισαν να εμφανίζουν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και αναζήτησαν ιατρική βοήθεια σε τοπικό νοσοκομείο, ενώ λόγω του μεγάλου αριθμού των ασθενών, μερικοί χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ιδιωτικά νοσοκομεία προκειμένου να λάβουν περίθαλψη.

Μετά το περιστατικό, η τοπική διοίκηση της χωροφυλακής ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μαζική δηλητηρίαση, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να ευθύνεται το κοτόπουλο που σερβιρίστηκε μαζί με το ρύζι ή το αριάνι, για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι μπορεί να είχε λήξει. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων σε δείγματα από τα τρόφιμα και τα ροφήματα που καταναλώθηκαν κατά την διάρκεια της γιορτής.

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