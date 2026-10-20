Χάος στο δικαστήριο με Φιλιππίδη και Μπιμπίλα: «Είσαι καραγκιόζης, γελοίε – Σε έκανα παρέα γιατί σε λυπόμουν»

Ένταση επικράτησε στο δικαστήριο όταν ο Πέτρος Φιλιππίδης εμφανίστηκε την ώρα που κατέθετε ο Σπύρος Μπιμπίλας, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η συνεδρίαση.

Επεισοδιακή ήταν η συνεδρίαση της Τρίτης 20 Οκτωβρίου στο δικαστήριο, όπου εκδικάζεται η μήνυση που έχει καταθέσει ο Πέτρος Φιλιππίδης κατά γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό. Η κατάθεση του Σπύρου Μπιμπίλα διακόπηκε απότομα, όταν ο ηθοποιός εμφανίστηκε στην αίθουσα και εξαπέλυσε σφοδρή φραστική επίθεση εναντίον του.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν βρισκόταν στην αίθουσα κατά την έναρξη της διαδικασίας και εισήλθε ενώ ο Σπύρος Μπιμπίλας κατέθετε ως μάρτυρας. Αφορμή για την ένταση αποτέλεσαν όσα ανέφερε ο τελευταίος σχετικά με την προσωπική ζωή του ηθοποιού, τις σχέσεις του με γυναίκες, αλλά και την υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας.

Το ξέσπασμα στο δικαστήριο

Ο Πέτρος Φιλιππίδης απευθύνθηκε στον Σπύρο Μπιμπίλα με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς, κατηγορώντας τον ότι διαδίδει κουτσομπολιά και αμφισβητώντας όσα υποστήριζε για τον ίδιο.

«Είσαι καραγκιόζης! Δεν ντρέπεσαι λίγο; Θα έπρεπε να ντρέπεσαι, γελοίε! Διαδίδεις κουτσομπολιά από εδώ και από εκεί. Είσαι ένα ανέκδοτο. Συνεργαζόμουν μαζί σου και σε έκανα παρέα γιατί σε λυπόμουν. Δεν έχω κάνει τίποτα», φώναξε ο ηθοποιός προς τον πρώην συνάδελφο και φίλο του.

Η ένταση που ακολούθησε οδήγησε στην προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης, ενώ, σύμφωνα με τις σχετικές δημοσιογραφικές πληροφορίες, αστυνομικοί συνόδευσαν τον Φιλιππίδη έξω από την αίθουσα.

Τι κατέθεσε ο Μπιμπίλας

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε με την Ελπίδα Νίνου, σύζυγο του Πέτρου Φιλιππίδη, αλλά και σε όσα του είχε μεταφέρει η γυναίκα που τον κατήγγειλε. Ο μάρτυρας περιέγραψε πώς σχημάτισε την άποψή του για την υπόθεση, κάνοντας αναφορές και στη συμπεριφορά του ηθοποιού στο παρελθόν.

«Η Ελπίδα μου έστελνε μηνύματα, μου έλεγε τον πόνο της και ήθελε να μάθει αν ο Φιλιππίδης είχε κάποιο αίσθημα. Η Ελπίδα με όρκισε να μην πω τίποτα στον Πέτρο ότι η ίδια τον υποψιάζεται. Εφόσον καταγγέλθηκαν αυτά από την κατηγορούμενη, τη ρώτησα τι συνέβη και μου είπε ότι συνέβησαν όσα κατήγγειλε», κατέθεσε αρχικά ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Γνώριζα προσωπικά τον Πέτρο και θεώρησα ότι η κατηγορούμενη λέει την αλήθεια. Στην κατάθεσή της δε χρησιμοποίησε τη λέξη “βιασμός”, περιέγραψε αυτά που πέρασε. Δεν ήξερε πραγματικά το τι έχει περάσει. Διαισθάνθηκα ότι η κοπέλα είπε την αλήθεια γιατί ο Πέτρος είχε σχέσεις με κοπέλες και αυτό ήταν αποδεκτό από τη σύζυγό του. Την είχε μαθήτρια ο Πέτρος Φιλιππίδης, την ήξερε. Δεν ισχύει ότι την είχε δει μόνο 2-3 φορές».

«Είχε μεγάλη δύναμη στο θέατρο»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρθηκε επίσης στις συνθήκες που, κατά την εκτίμησή του, αντιμετώπιζε η καταγγέλλουσα στον θεατρικό χώρο, επισημαίνοντας την ανάγκη που είχε να διατηρήσει επαγγελματικές ισορροπίες.

«Αν του τα έριχνε η κοπέλα, θα έπρεπε να πιάσει τη μάνα της ή κάποιον φίλο της και να του τα πει. Η κοπέλα πήγαινε σε πρεμιέρες γιατί ήθελε να κρατήσει ισορροπίες. Ο Πέτρος είχε μεγάλη δύναμη στο θέατρο. Έπρεπε να τα έχει καλά με τον χώρο και να κάνει τη χαζή. Είχε ανάγκη τον κάθε Φιλιππίδη», είπε.

Και συνέχισε: «Πάρα πολλοί ηθοποιοί έχουν παραβλέψει πράγματα που έχουν δει ή τους έχουν συμβεί, γιατί έχουν ανάγκη τη δουλειά. Ειδικά σε μια παράσταση που σκηνοθετείται από έναν τόσο σημαντικό άνθρωπο. Η κατηγορούμενη είχε ανάγκη τον Πέτρο Φιλιππίδη για να ανέβει στο θεατρικό σανίδι της παράστασής του και να ξεκινήσει η καριέρα της».

Η κατάθεση του Σπύρου Μπιμπίλα και η έντονη αντίδραση του Πέτρου Φιλιππίδη εκτυλίχθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δικαστικής υπόθεσης, με την αντιπαράθεση των δύο ηθοποιών να προκαλεί αναστάτωση στην αίθουσα.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2025 το Μικτό Ορκωτό Εφετείο είχε κρίνει ένοχο τον Πέτρο Φιλιππίδη για δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος δύο συναδέλφων του. Η υπόθεση της μήνυσης που έχει καταθέσει ο ίδιος κατά της γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό αποτελεί ξεχωριστή δικαστική διαδικασία.

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