Κράξιμο στον «αχάμπαρο» Κωνσταντίνο Αργυρό: Ανέβασε story και άναψε «φωτιές» ενώ το Παρίσι ήδη φλέγεται (vid)

Η ανάρτηση του τραγουδιστή λίγο πριν από τη συναυλία του στο Παρίσι προκάλεσε αρνητικά σχόλια.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ταξίδεψε στο Παρίσι για μια ξεχωριστή στιγμή της καριέρας του, καθώς πραγματοποίησε την πρώτη του συναυλία στη γαλλική πρωτεύουσα. Η εμφάνισή του στο La Seine Musicale ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται, ωστόσο, όχι μόνο στη μουσική του παρουσία, αλλά και σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media λίγες ώρες νωρίτερα.

Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, στο Τροκαντερό, τραγουδώντας το νέο του κομμάτι «Ρεύμα». Η εικόνα είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας συνηθισμένης προωθητικής ανάρτησης, όμως η συγκυρία αποδείχθηκε καθοριστική για την υποδοχή της. Τις ημέρες που διανύουμε, η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με εκτεταμένες διαδηλώσεις, συγκρούσεις και επεισόδια σε αρκετές πόλεις, με το Παρίσι να βρίσκεται στο επίκεντρο της έντασης.

Η χρονική συγκυρία

Μάλιστα, οι κινητοποιήσεις του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου είχαν πάρει μεγάλες διαστάσεις, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να συμμετέχουν σε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η ακρίβεια, το αυξημένο κόστος ζωής και η δυσαρέσκεια για την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών συγκαταλέγονταν στις αιτίες της κοινωνικής αναταραχής. Παράλληλα, σε διάφορες περιοχές σημειώθηκαν βίαια επεισόδια, καταστροφές, λεηλασίες και πυρκαγιές, ενώ οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις ενέτειναν το κλίμα ανασφάλειας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το βίντεο του Αργυρού αντιμετωπίστηκε από μερίδα χρηστών ως μια κατεξοχήν άστοχη επιλογή. Η κριτική δεν επικεντρώθηκε στην απόφασή του να πραγματοποιήσει τη συναυλία, αλλά στο γεγονός ότι επέλεξε να δημοσιεύσει ένα χαρούμενο, promo στιγμιότυπο από την πόλη, χωρίς κάποια αναφορά στην κατάσταση που επικρατούσε εκείνες τις ημέρες.

Κάτω από την ανάρτηση εμφανίστηκαν pl;huow ap;o επικριτικά σχόλια, με ορισμένους χρήστες να χαρακτηρίζουν τον τραγουδιστή εκτός κλίματος και να αμφισβητούν την ευαισθησία που επέδειξε απέναντι στις εξελίξεις. Ανάμεσα στις ατάκες που ξεχώρισαν, είναι η εξής: «Το Παρίσι φλέγεται κι ο Αργυρός χτενίζεται».

Τα σχόλια στην τηλεόραση

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στα social media, αλλά μεταφέρθηκε και στις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές. Η Ναταλία Γερμανού είχε ήδη σχολιάσει την ανάρτηση μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», θέτοντας το ζήτημα του κατά πόσο θα μπορούσε ο τραγουδιστής να συνοδεύσει την προώθηση της συναυλίας του με μια αναφορά στις δύσκολες στιγμές που περνούσε η γαλλική πρωτεύουσα.

Η παρουσιάστρια αναρωτήθηκε αν κάποιος από τους συνεργάτες του θα μπορούσε να τον είχε συμβουλεύσει να αντιμετωπίσει διαφορετικά την επικοινωνιακή διαχείριση της εμφάνισής του. Το ερώτημα, όπως το έθεσε, δεν αφορούσε την ακύρωση της συναυλίας, αλλά την επιλογή του τρόπου με τον οποίο θα προβαλλόταν δημόσια.

Στο ίδιο θέμα επανήλθε τη Δευτέρα η Τίνα Μεσσαροπούλου, μέσα από το «Happy Day» του Alpha. Η δημοσιογράφος περιέγραψε ότι αρχικά θεώρησε πως το βίντεο είχε τραβηχτεί σε διαφορετική ημέρα, πριν διαπιστώσει ότι είχε δημοσιευθεί μόλις δύο ώρες νωρίτερα.

«Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τον νουθετήσει;» αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη διαφωνία της με τη συγκεκριμένη επικοινωνιακή επιλογή. Η ίδια υποστήριξε ότι ο καλλιτέχνης μπορεί να έχει στραμμένη την προσοχή του στη συναυλία και στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του, αλλά χρειάζεται και η κατάλληλη καθοδήγηση από τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του.

Η Μεσσαροπούλου ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι δεν θεωρούσε πως ο Αργυρός θα έπρεπε να ακυρώσει την εμφάνισή του στο Παρίσι. Εκείνο που έκρινε περιττό ήταν το συγκεκριμένο βίντεο, ενώ πρόσθεσε πως, από τη στιγμή που αναρτήθηκε, θα μπορούσε να ακολουθήσει μια δημόσια τοποθέτηση ή μια συγγνώμη.

Η συναυλία και ο απόηχος

Η εμφάνιση του Αργυρού στο La Seine Musicale πραγματοποιήθηκε κανονικά, ενώ η παρουσία του στο Παρίσι συγκέντρωσε το ενδιαφέρον Ελλήνων που ταξίδεψαν από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για να τον παρακολουθήσουν.

Στο πλευρό του βρέθηκε και η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία δημοσίευσε δικό της στιγμιότυπο από την περιοχή του Πύργου του Άιφελ. Παράλληλα, το βίντεο του τραγουδιστή συγκέντρωσε περισσότερα από 35.000 likes, παρά τα εκατοντάδες αρνητικά σχόλια που καταγράφηκαν.

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