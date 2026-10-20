O Ντ. Τραμπ χαιρετάει... το κενό: Βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου στις ΗΠΑ

Βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ να χαιρετά προς μια φαινομενικά άδεια κατεύθυνση προκαλεί σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα και αναζωπυρώνει τις συζητήσεις για την υγεία του.

Ένα ασυνήθιστο βίντεο με πρωταγωνιστή των Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να χαιρετάει προς μια κατεύθυνση που δεν φαίνεται να βρίσκεται κανείς, με αρκετούς χρήστες να αναρωτιούνται σε ποιον απευθύνεται.

Το περιστατικό σχολιάζεται σε μια περίοδο κατά την οποία η φυσική και πνευματική κατάσταση του 80χρονου προέδρου βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Ωστόσο, το συγκεκριμένο στιγμιότυπο από μόνο του δεν αρκεί για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την υγεία του.

Το πρόβλημα υγείας και οι συζητήσεις για τον πρόεδρο

Η κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ απασχολεί τη δημοσιότητα από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, με προηγούμενα σχόλια να αναφέρουν μώλωπες στα χέρια του, για τους οποίους ο Λευκός Οίκος είχε δώσει ως εξήγηση τις συχνές χειραψίες του. Αργότερα, όταν εμφανίστηκε πρήξιμο στα πόδια του, ο πρόεδρος διαγνώστηκε με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, σύμφωνα με όσα είχαν ανακοινωθεί τότε.

Ο ίδιος και το περιβάλλον του επιμένουν ότι βρίσκεται σε εξαιρετική σωματική και πνευματική κατάσταση, ωστόσο πρόσφατα στιγμιότυπα από συναντήσεις, στα οποία ορισμένοι σχολιαστές θεωρούν ότι δυσκολεύεται να παραμείνει ξύπνιος, έχουν τροφοδοτήσει νέες συζητήσεις. Ο Τραμπ είχε ασκήσει επανειλημμένα κριτική στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς που παρέπεμπαν στην ηλικία και την υπνηλία του. Τώρα, ωστόσο, η δική του δημόσια εικόνα βρίσκεται υπό ανάλογο σχολιασμό από πολιτικούς αντιπάλους και χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

Οι δηλώσεις του Τραμπ και το πολιτικό διακύβευμα

Παρά τα σχόλια, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να αποχωρήσει από το αξίωμά του, έχοντας διατυπώσει μάλιστα, ακόμα και εικασίες για το ενδεχόμενο να επιχειρήσει να διεκδικήσει τρίτη θητεία, αν και το αμερικανικό Σύνταγμα περιορίζει σε δύο τις εκλογές ενός προσώπου στην προεδρία. Την ίδια ώρα, οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αναμένεται να αποτελέσουν σημαντική ένδειξη για την πολιτική πορεία της κυβέρνησής του κατά τα επόμενα δύο χρόνια. Η πορεία της δημοτικότητάς του και οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν ενδέχεται επίσης να επηρεάσουν το πολιτικό κλίμα.

Σε πρόσφατη συγκέντρωση, ο Τραμπ δήλωσε: «Νομίζω ότι είμαι πιο οξυδερκής τώρα απ’ ό,τι ήμουν πριν από 20 χρόνια. Δεν ξέρω γιατί… Νιώθω το ίδιο». Έχει επίσης υποστηρίξει ότι, κατά την πρώτη του θητεία, απάντησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις ενός γνωστικού τεστ. Μέχρι στιγμής, το βίντεο με τον χαιρετισμό δεν αποτελεί από μόνο του ένδειξη προβλήματος υγείας, το ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει, ωστόσο, δείχνει ότι κάθε δημόσια εμφάνιση του Αμερικανού προέδρου εξετάζεται πλέον υπό το πρίσμα των ερωτημάτων για την ηλικία και την κατάστασή του.

This is just strange. Trump stops and begins to wave. The camera man zooms out to reveal there is nobody in the direction he is waving, as his aides come from a different direction. Who does he think he sees? https://t.co/doReAPyVWl — Travis Akers 🇺🇸 (@travisakers) October 19, 2026

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