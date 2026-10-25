Έγινε παππούς στα 92 του και μπήκε στο βιβλίο Guinness: Η απίστευτη οικογενειακή ιστορία του άντρα με τα 56 ανίψια

Ρεκόρ Guinness για τον Normand Tousignant, που έγινε παππούς στα 92 του χρόνια. Η οικογένειά του γιόρτασε τη διάκριση, ενώ εκείνος απολαμβάνει πλέον χρόνο με την εγγονή του

Ένα ξεχωριστό ρεκόρ Guinness κατέκτησε ο Αμερικανός Normand Tousignant, ο οποίος έγινε για πρώτη φορά παππούς σε ηλικία 92 ετών και 24 ημερών. Η γέννηση της πρώτης εγγονής το 2022, τον έφερε στην κορυφή μιας ιδιαίτερης κατηγορίας, καθώς ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ κατά έξι μήνες.

Ο Normand και η σύζυγός του, Mary Louise, απέκτησαν τη μοναχοκόρη τους, Kerry, σε μεγαλύτερη ηλικία, αφού όταν εκείνη ξεκίνησε το νηπιαγωγείο, ο πατέρας της είχε ήδη συνταξιοδοτηθεί. Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μέχρι το ζευγάρι να υποδεχθεί το πρώτο του εγγόνι.

Η χαρά της νέας γενιάς και η αναγνώριση από τα Guinness

Η άφιξη της μικρής έφερε μεγάλη χαρά στην οικογένεια, με την Kerry να δηλώνει στο Guinness World Records ότι ανέκαθεν εκτιμούσε τον χρόνο που περνούσε με τους γονείς της και πλέον χαίρεται που μπορούν να δημιουργούν νέες αναμνήσεις μαζί με την κόρη της. Η επίσημη αναγνώριση του ρεκόρ ήρθε φέτος, με αφορμή τα 96α γενέθλια του Normand, έχοντας τη δυνατότητα διεκδίκησης της διάκρισης την οποία ανακάλυψε ένας από τους ανιψιούς του, ανοίγοντας τον δρόμο για την καταχώριση του ονόματός του στα Ρεκόρ Guinness.

Ο Normand εργάστηκε για πολλά χρόνια ως κλινικός ψυχολόγος, ενώ αγαπά ιδιαίτερα το διάβασμα, τις επισκέψεις σε μουσεία και τα παζλ. Μεγάλωσε σε μια πολυμελή οικογένεια 17 παιδιών και σήμερα είναι ο μοναδικός εν ζωή από τα αδέλφια του. Παράλληλα, διατηρεί στενούς δεσμούς με τα 56 ανίψια του.

Μετακόμισαν για να βρίσκονται κοντά στην εγγονή τους

Μετά τη γέννηση της μικρής, ο Normand και η σύζυγός του αποφάσισαν να μετακομίσουν, ώστε να βρίσκονται πιο κοντά στην οικογένειά τους, και πλέον η εγγονή τους, τους επισκέπτεται συχνά στη μονάδα διαμονής όπου ζουν.

Η Kerry ελπίζει ότι ο πατέρας της θα συνεχίσει να περνά πολύτιμο χρόνο με τη μικρή και θα καταφέρει να της μεταδώσει την αγάπη του για τα βιβλία. Για τον Normand, η διάκριση αποτελεί ένα ασυνήθιστο ορόσημο σε μια μακρά ζωή γεμάτη εμπειρίες, με τη νέα γενιά της οικογένειάς του να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της καθημερινότητάς του.

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