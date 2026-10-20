Διήμερο κινητοποιήσεων για το εκπαιδευτικό: Σκηνές στο Σύνταγμα και συναυλία - Την Τετάρτη η πορεία

Οι φοιτητές στήνουν σκηνές στο πλαίσιο νέας διαμαρτυρίας για τη δημόσια παιδεία, το κόστος σπουδών και τη φοιτητική μέριμνα.

Σε σειρά κινητοποιήσεων προχωρούν σήμερα, και αύριο, φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί, διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης της δημόσιας εκπαίδευσης, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και λύσεις στο οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης.

Συγκεκριμένα, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας αυτη την ώρα έχουν ξεκινήσει και στήνουν συμβολικά σκηνές πάνω στην πλατεία Συντάγματος, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στεγαστική κρίση , αφού χιλιάδες φοιτητές αδυνατούν να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή κατοικία.

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