Δέντρο 2.500 ετών στην Ινδία: Αποτελεί έμβλημα του βουδιστικού φωτισμού από τον 5ο αιώνα π.Χ.

Το δέντρο Bodhi αποτελεί σύμβολο σοφίας και πνευματικής αφύπνισης για εκατομμύρια βουδιστές

Στην πόλη Μποντ Γκάγια, στην πολιτεία Μπιχάρ της βορειοανατολικής Ινδίας, βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα του Βουδισμού: το ιερό δέντρο Bodhi. Σύμφωνα με τη βουδιστική παράδοση, κάτω από τα κλαδιά του ο Σιντάρτα Γκαουτάμα έφτασε στη φώτιση, περίπου τον 5ο αιώνα π.Χ., και έγινε ο Βούδας, δηλαδή «ο αφυπνισμένος».

Το δέντρο ανήκει στο είδος Ficus religiosa και αποτελεί διαχρονικό σύμβολο σοφίας, ειρήνης και πνευματικής αφύπνισης. Τα χαρακτηριστικά φύλλα του, σε σχήμα καρδιάς, εμφανίζονται συχνά στη βουδιστική τέχνη, ενώ το ίδιο βρίσκεται στον χώρο του ναού Μαχαμπόντι, ο οποίος έχει ενταχθεί στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η φώτιση του Βούδα

Όπως αναφέρουν οι παραδόσεις, ο Σιντάρτα Γκαουτάμα κάθισε κάτω από μια ιερή συκιά στην περιοχή Ουρουβέλα, τη σημερινή Μποντ Γκάγια, αποφασισμένος να παραμείνει σε διαλογισμό μέχρι να ανακαλύψει την απόλυτη αλήθεια. Η φώτισή του συνέδεσε για πάντα τον τόπο με τη γέννηση της βουδιστικής πνευματικής παράδοσης. Περίπου δύο αιώνες αργότερα, ο αυτοκράτορας Ασόκα, ένας από τους σημαντικότερους ιστορικούς υποστηρικτές του Βουδισμού, επισκέφθηκε την περιοχή και προώθησε την κατασκευή θρησκευτικών μνημείων γύρω από το δέντρο. Σταδιακά, δημιουργήθηκε το συγκρότημα του ναού Μαχαμπόντι, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό προορισμό προσκυνητών από όλο τον κόσμο.

Η ιστορία του δέντρου, ωστόσο, δεν ήταν πάντα ειρηνική, καθώς ιστορικές αναφορές και βουδιστικές παραδόσεις κάνουν λόγο για επανειλημμένες καταστροφές ή ζημιές, ακόμη και κατά την εποχή του Ασόκα. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, γύρω στο 600 μ.Χ. ο βασιλιάς Σασάνκα της Γκάουντα φέρεται να διέταξε επίσης την καταστροφή του. Νέα δέντρα ή βλαστοί αντικατέστησαν τα προηγούμενα, διατηρώντας ζωντανή τη θρησκευτική σημασία του τόπου.

Ένα σύμβολο που ξεπερνάει θρησκευτικά όρια

Η λέξη «Bodhi» προέρχεται από τα σανσκριτικά και τα πάρι και σημαίνει αφύπνιση ή φώτιση. Η έννοια αυτή βρίσκεται στον πυρήνα της βουδιστικής διδασκαλίας, ενώ το δέντρο συμβολίζει την αναζήτηση της γνώσης και την υπέρβαση της άγνοιας.

Στις 8 Δεκεμβρίου, πολλές βουδιστικές κοινότητες τιμούν την Ημέρα Bodhi, αφιερωμένη στη φώτιση του Βούδα, με διαλογισμό, προσφορές και ειδικά γεύματα. Η σημασία του δέντρου ξεπερνά, ωστόσο, το θρησκευτικό πλαίσιο: το Bodhi περιλαμβάνεται και στο επίσημο έμβλημα της ινδικής πολιτείας Μπιχάρ, επιβεβαιώνοντας τη θέση του στην πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα της περιοχής.

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