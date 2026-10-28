Νομίζατε ότι τα φίδια είναι αργά; Αυτό το είδος διανύει 4 μέτρα/δευτερόλεπτο

Ένα μικροσκοπικό φίδι στην νοτιοανατολική Ασία σχηματίζει τροχό με το σώμα του και ξεφεύγει από τον κίνδυνο

Μπορεί να φαίνεται αδύνατο για ένα ζώο χωρίς άκρα να κάνει τροχούς, όμως ένα μικροσκοπικό φίδι της Νοτιοανατολικής Ασίας καταφέρνει να κυλά στο έδαφος με εντυπωσιακή ταχύτητα. Αντί να κινείται με τον συνηθισμένο τρόπο, δηλαδή έρποντας, σχηματίζει έναν σχεδόν κυκλικό βρόχο με το σώμα του και εκτοξεύεται προς τα εμπρός, επαναλαμβάνοντας την κίνηση.

Το ασυνήθιστο αυτό θέαμα τράβηξε το ενδιαφέρον των επιστημόνων, οι οποίοι χρησιμοποίησαν κάμερες υψηλής ταχύτητας και λήψεις από διαφορετικές γωνίες για να κατανοήσουν πώς ακριβώς πραγματοποιείται αυτή η εντυπωσιακή κίνηση.

Πώς καταφέρνει το φίδι να κάνει τροχούς

Η διαδικασία ξεκινά όταν το φίδι καμπυλώνει το σώμα του, σχηματίζοντας ένα σχήμα που θυμίζει τροχό, ενώ σηκώνει το κεφάλι του σε μια καμπύλη σαν το γράμμα S και στην συνέχεια, καθώς η ουρά του ακουμπά στο έδαφος, χρησιμοποιεί αυτή την επαφή για να ωθήσει το σώμα του προς τα εμπρός. Αυτό περιστρέφεται, αλλάζει πλευρά επαφής με το έδαφος και επαναλαμβάνει την ίδια κίνηση, δημιουργώντας μια συνεχή αλληλουχία από περιστροφές, θυμίζοντας έναν ακροβατικό τροχό, χωρίς όμως το ζώο να διαθέτει καν πόδια.

Ένα από τα στοιχεία που εντυπωσίασαν περισσότερο τους ερευνητές ήταν ότι, ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτής της γρήγορης περιστροφής, το φίδι καταφέρνει να διατηρεί το κεφάλι του στραμμένο προς τα εμπρός. Αυτή η σταθερότητα φαίνεται να του επιτρέπει να ελέγχει καλύτερα την πορεία του, παρά τις έντονες κινήσεις του υπόλοιπου σώματος.

Ταχύτητα έως 3,69 μέτρα το δευτερόλεπτο

Η συμπεριφορά αυτή έγινε γνωστή στην επιστημονική κοινότητα το 2023, όταν καταγράφηκε επίσημα στο είδος Pseudorabdion longiceps. Αν και υπήρχαν προηγούμενες αναφορές για παρόμοιες κινήσεις, η καταγραφή με κατάλληλο εξοπλισμό επέτρεψε στους ερευνητές να μελετήσουν το φαινόμενο λεπτομερώς. Έκτοτε, η ίδια συμπεριφορά έχει παρατηρηθεί και σε άλλα συγγενικά είδη.

Τα συγκεκριμένα φίδια φτάνουν περίπου τα 30 εκατοστά σε μήκος και απαντώνται στη Νοτιοανατολική Ασία, ενώ για την μελέτη του τρόπου μετακίνησής τους, μια ομάδα επιστημόνων δημιούργησε μια μικρή διαδρομή δοκιμών, καταγράφοντας τις κινήσεις τους από πολλές διαφορετικές γωνίες. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι μπορούν να αναπτύξουν μέγιστη ταχύτητα περίπου 3,69 μέτρων το δευτερόλεπτο, δηλαδή σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερη από εκείνη που επιτυγχάνουν όταν έρπουν κανονικά.

Οι επιστήμονες εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από τον έλεγχο που διατηρούν τα φίδια κατά την περιστροφή, μιας και όταν ένα σώμα περιστρέφεται γρήγορα ως ενιαίο σύνολο, είναι δύσκολο να παραμένει σταθερό το κεφάλι. Παρόμοια ικανότητα σταθεροποίησης έχει παρατηρηθεί και σε ιπτάμενα φίδια, τα οποία διατηρούν σχετικά σταθερό ον προσανατολισμό του κεφαλιού τους κατά την απογείωση.

Γιατί εξελίχθηκε αυτή η ασυνήθιστη κίνηση;

Παρά τις νέες παρατηρήσεις, οι λόγοι για τους οποίους τα φίδια ανέπτυξαν αυτή την τεχνική παραμένουν ασαφείς. Μία πιθανότητα είναι ότι η ιδιαίτερη ανατομία τους ή ο τρόπος με τον οποίο ελέγχουν τις κινήσεις τους μέσω του νευρικού συστήματος διευκολύνει αυτή τη μορφή μετακίνησης. Δεν αποκλείεται, επίσης, να υπάρχουν περισσότερα είδη φιδιών που μπορούν να κάνουν τροχούς, αλλά να μην έχουν παρατηρηθεί ακόμη να χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική.

Σε κάθε περίπτωση, η ασυνήθιστη συμπεριφορά τους αποδεικνύει πόσο διαφορετικές μορφές μπορεί να πάρει η κίνηση στο ζωικό βασίλειο, καθώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αυτά τα μικρά φίδια μπορούν να επιταχύνουν, να κυλήσουν με εντυπωσιακή ταχύτητα και να επιστρέψουν ομαλά στη συνηθισμένη τους κίνηση, εξαφανιζόμενα κάτω από έναν βράχο.

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