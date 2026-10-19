Αυτό είναι το μέλλον τον επιχειρήσεων; Η Amazon ξεπέρασε το 1 εκατ. ρομπότ στις εγκαταστάσεις της

Τα ρομπότ μεταφέρουν προϊόντα και ταξινομούν δέματα στις εγκαταστάσεις της Amazon. Η νέα εποχή της αυτοματοποίησης γεννά ερωτήματα για την εργασία και την ασφάλεια.

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο ρομπότ χρησιμοποιεί πλέον η Amazon στις εγκαταστάσεις της, ενισχύοντας την αυτοματοποίηση στις αποθήκες και στις διαδικασίες διανομής. Η τεχνολογική αυτή εξέλιξη επιτρέπει στην εταιρεία να διαχειρίζεται προϊόντα και παραγγελίες με μεγαλύτερη ταχύτητα, παράλληλα όμως εντείνει τον προβληματισμό για το μέλλον των περίπου 1,5 εκατομμυρίων εργαζομένων της.

Τα ρομπότ αναλαμβάνουν ήδη ένα ευρύ φάσμα εργασιών, από τη μεταφορά προϊόντων μέσα στις αποθήκες έως την ταξινόμηση δεμάτων. Καθώς η Amazon επεκτείνει τη χρήση τους, το ερώτημα δεν αφορά μόνο το πόσο αποτελεσματικότερες γίνονται οι λειτουργίες της, αλλά και το πώς αλλάζει η καθημερινότητα όσων εξακολουθούν να εργάζονται δίπλα στις μηχανές.

Ρομπότ που επηρεάζουν τον ρυθμό της εργασίας

Ο Brad Greenwood, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο George Mason, επισημαίνει, σε συνέντευξή του στο Ars Technica, ότι η σημερινή αυτοματοποίηση διαφέρει από παλαιότερες τεχνολογικές αλλαγές. Τα σύγχρονα ρομπότ δεν περιορίζονται στην εκτέλεση εργασιών μακριά από τους ανθρώπους, αλλά λειτουργούν δίπλα τους και μπορούν να επηρεάζουν τον ρυθμό της παραγωγής.

Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετη πίεση στους εργαζομένους, οι οποίοι καλούνται να προσαρμόζονται σε ολοένα πιο αυτοματοποιημένα συστήματα και σε ταχύτερες διαδικασίες. Την ίδια στιγμή, η διεύρυνση των ρομποτικών εφαρμογών γεννά ερωτήματα για το κατά πόσο θα περιοριστεί η ανάγκη για ανθρώπινη εργασία σε ορισμένους τομείς. Η αυτοματοποίηση, επομένως, δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται και ταξινομούνται τα προϊόντα, αλλά ενδέχεται να επηρεάζει και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι εργαζόμενοι καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθημερινής λειτουργίας των αποθηκών.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια στις αποθήκες

Προβληματισμός εκφράζεται και για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Η Joan Moriarty, εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής συμμαχίας Strategic Organizing Center, κατηγορεί την Amazon ότι προβάλλει τα τεχνολογικά επιτεύγματά της χωρίς να δίνει αντίστοιχη έμφαση στους τραυματισμούς που, σύμφωνα με την ίδια, καταγράφονται κάθε χρόνο μεταξύ των εργαζομένων.

Η Moriarty συνδέει το ζήτημα με την πίεση για μεγαλύτερη ταχύτητα και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, υποστηρίζοντας ότι οι εργαζόμενοι επιβαρύνονται από τις απαιτήσεις της παραγωγής. Η επέκταση της ρομποτικής αποτελεί σημαντικό βήμα για την αυτοματοποίηση των logistics, ωστόσο η συζήτηση για τις συνέπειές της παραμένει ανοιχτή. Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο οι πιθανές αλλαγές στην απασχόληση όσο και η ανάγκη να διασφαλίζεται ότι η αύξηση της παραγωγικότητας δεν θα γίνεται εις βάρος των συνθηκών εργασίας.

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