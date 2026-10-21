Η Philips Monitors παρουσιάζει τις νέες οθόνες 27E3C2500 και 32E3C2500 για καθημερινή χρήση και ψυχαγωγία

Οι δύο κυρτές οθόνες QHD, 27 και 31,5 ιντσών, συνδυάζουν ρυθμό ανανέωσης 144 Hz, τεχνολογία Adaptive-Sync και ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία.

Η σειρά Philips Monitors εμπλουτίζεται με τα νέα μοντέλα 27E3C2500 και 32E3C2500, δύο κυρτές οθόνες σχεδιασμένες για οικιακούς χρήστες, επαγγελματίες και casual gamers. Και οι δύο διαθέτουν ανάλυση QHD και κυρτό πάνελ VA με βαθμό καμπυλότητας 1500R, συνδυάζοντας λεπτομερή απεικόνιση για τις καθημερινές εργασίες και ομαλή κίνηση στο gaming. Είναι ιδανικές για όσους χρησιμοποιούν την ίδια οθόνη τόσο για εργασία όσο και για ψυχαγωγία, από την επεξεργασία εγγράφων έως την παρακολούθηση ταινιών ή το gaming.

Κυρτή QHD εμπειρία σε δύο μεγέθη

Με ανάλυση 2560 × 1440 pixels και οι δύο οθόνες προσφέρουν μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε σύγκριση με τα τυπικά Full HD μοντέλα και περισσότερο χώρο για παράλληλη προβολή εγγράφων και εφαρμογών. Η κυρτή σχεδίαση ενισχύει την αίσθηση της εμβύθισης τόσο κατά την παρακολούθηση ταινιών όσο και κατά την εξερεύνηση εικονικών κόσμων παιχνιδιών.

Η Philips 27E3C2500 διαθέτει πάνελ με διαγώνιο 27 ιντσών για χρήστες που προτιμούν μικρότερο μέγεθος, ενώ η Philips 32E3C2500 προσφέρει μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής 31,5 ιντσών, με την ίδια ανάλυση QHD και τον ίδιο ρυθμό ανανέωσης. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν το μέγεθος που ταιριάζει καλύτερα στον διαθέσιμο χώρο του γραφείο τους και στις προσωπικές τους προτιμήσεις.

Και τα δύο μοντέλα υποστηρίζουν το πρότυπο HDR10 για την προβολή συμβατού περιεχομένου HDR. Παράλληλα, η τεχνολογία Philips SmartContrast αναλύει το περιεχόμενο που προβάλλεται και προσαρμόζει τον οπίσθιο φωτισμό, βελτιώνοντας την αντίθεση της εικόνας.

Ομαλή κίνηση για καθημερινή χρήση και casual gaming

Ο ρυθμός ανανέωσης 144 Hz καθιστά το scrolling και την κίνηση στην οθόνη πιο ομαλά σε σύγκριση με μια συμβατική οθόνη 60 Hz. Κατά τη διάρκεια του gaming, η τεχνολογία Adaptive-Sync συγχρονίζει τον ρυθμό ανανέωσης της οθόνης με την έξοδο μιας συμβατής πηγής γραφικών, συμβάλλοντας στη μείωση του screen tearing και του stuttering.

Ακόμα, και τα δύο μοντέλα προσφέρουν χρόνο απόκρισης 0,5 ms MPRT για τη μείωση του αντιληπτού motion blur κατά τη διάρκεια του gaming, βοηθώντας στη διατήρηση καθαρότερης εικόνας ακόμη και σε σκηνές με γρήγορη δράση.

Τα ιδανικά χαρακτηριστικά για το οικιακό γραφείο

Η τεχνολογία SoftBlue μειώνει τις επιβλαβείς εκπομπές μπλε φωτός μικρού μήκους κύματος, ενώ η τεχνολογία Flicker-free περιορίζει το τρεμόπαιγμα της οθόνης κατά την καθημερινή χρήση. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν επίσης τη λειτουργία EasyRead για πιο ξεκούραστη ανάγνωση εγγράφων.

Οι θύρες HDMI και DisplayPort εξασφαλίζουν εύκολη σύνδεση με τους συμβατούς υπολογιστές. Συγχρόνως, τα δύο ενσωματωμένα ηχεία με ισχύ 2 W επιτρέπουν την ακρόαση βίντεο και παιχνιδιών, αποφεύγοντας την τοποθέτηση εξωτερικών ηχείων στο γραφείο, ενώ περιλαμβάνεται και έξοδος ήχου για περισσότερες επιλογές ακρόασης.

Η βάση επιτρέπει τη ρύθμιση της κλίσης της οθόνης ανάλογα με τη θέση θέασης του χρήστη. Παράλληλα, και τα δύο μοντέλα υποστηρίζουν το πρότυπο στήριξης VESA 100 × 100 mm, προσφέροντας τη δυνατότητα τοποθέτησης σε συμβατό βραχίονα ή επιτοίχια βάση.

Επιλογές Full HD στην ίδια κατηγορία

Η σειρά περιλαμβάνει επίσης τα μοντέλα Philips 27E3C2200 και 32E3C2200, με πάνελ 27 και 31,5 ιντσών αντίστοιχα. Και τα δύο διαθέτουν ανάλυση Full HD (1920 × 1080), κυρτό πάνελ VA με καμπυλότητα 1500R, ρυθμό ανανέωσης 144 Hz και τεχνολογία Adaptive-Sync. Οι συγκεκριμένες οθόνες παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα επιλογής οθόνης Full HD σε δύο μεγέθη, διατηρώντας την κυρτή σχεδίαση και την ομαλή απεικόνιση της κίνησης.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Οι Philips 27E3C2500 και 32E3C2500 συνδυάζουν την κυρτή θέαση QHD με λειτουργίες κατάλληλες για εργασία στο σπίτι και casual gaming. Με δύο επιλογές μεγέθους και ενσωματωμένα ηχεία, προσφέρουν στους χρήστες μια ευέλικτη επιλογή για ένα γραφείο που μοιράζεται ανάμεσα στην εργασία και τη χαλάρωση. Η Philips 27E3C2500 θα είναι διαθέσιμη στην αγορά τον Οκτώβριο με προτεινόμενη τιμή λιανικής 169€. Η Philips 32E3C2500 θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο με προτεινόμενη τιμή λιανικής 209€.