Κακόγουστη φάρσα στη Γερμανία: Άλλαξαν μια πινακίδα κυκλοφορίας και κατέληξαν να επιβάλουν πρόστιμο σε 400 άτομα για υπερβολική ταχύτητα

Άγνωστοι αντικατέστησαν πινακίδα με όριο 50 χλμ./ώρα με άλλη που έγραφε 70, οδηγώντας τις αρχές στην ακύρωση περίπου 400 προστίμων.

Μια φαινομενικά αθώα φάρσα εξελίχθηκε σε μεγάλο πονοκέφαλο για τις αρχές στη Γερμανία, όταν άγνωστοι αποφάσισαν να αλλάξουν μια πινακίδα ορίου ταχύτητας και να προκαλέσουν ένα απρόσμενο ντόμινο προστίμων. Στην πόλη Χάλντενσλεμπεν, στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, η αντικατάσταση μιας πινακίδας με όριο ταχύτητας 50 χλμ./ώρα από μια άλλη που ανέγραφε 70 χλμ./ώρα είχε ως αποτέλεσμα περίπου 400 οδηγοί να βρεθούν αντιμέτωποι με κυρώσεις, παρότι πολλοί πίστευαν ότι κινούνταν νόμιμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο και η παραποιημένη πινακίδα παρέμεινε στη θέση της για αρκετές ημέρες, προτού γίνει αντιληπτή από τις δημοτικές αρχές. Στο μεταξύ, τα συστήματα ελέγχου ταχύτητας κατέγραφαν παραβάσεις και οι κλήσεις άρχισαν να φτάνουν στους οδηγούς. Η υπόθεση, ωστόσο, δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως μια συνηθισμένη περίπτωση υπέρβασης του ορίου, αφού η ίδια η σήμανση είχε αλλοιωθεί σκόπιμα.

Η φάρσα που ακύρωσε πρόστιμα

Όταν οι αρμόδιοι εντόπισαν την παράνομη πινακίδα, βρέθηκαν μπροστά σε ένα δύσκολο ερώτημα: πότε ακριβώς είχε τοποθετηθεί; Καθώς δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ημερομηνία της αντικατάστασης, δεν υπήρχε ασφαλής τρόπος να ξεχωρίσουν ποιοι οδηγοί είχαν παραπλανηθεί από τη νέα σήμανση και ποιοι είχαν υπερβεί το πραγματικό όριο ταχύτητας γνωρίζοντας τι ίσχυε στον δρόμο.

Έπειτα από εβδομάδες εξέτασης της υπόθεσης, ο δήμος αποφάσισε να ακυρώσει όλες τις κλήσεις που είχαν καταγραφεί στο επίμαχο χρονικό διάστημα. Η απόφαση αφορούσε περίπου 400 πρόστιμα και περιλάμβανε ακόμη και περιπτώσεις οδηγών που είχαν κινηθεί με ταχύτητα μεγαλύτερη από τα 70 χλμ./ώρα που έδειχνε η ψεύτικη πινακίδα. Οι αρχές επέλεξαν έτσι να μην επιβάλουν κυρώσεις σε ένα διάστημα κατά το οποίο οι συνθήκες οδικής σήμανσης είχαν αλλοιωθεί σκόπιμα και δεν ήταν δυνατό να εξακριβωθεί με βεβαιότητα τι γνώριζε κάθε οδηγός.

Η εξέλιξη αυτή έδωσε τέλος στην ταλαιπωρία εκατοντάδων αυτοκινητιστών, χωρίς όμως να κλείσει και την υπόθεση της ίδιας της φάρσας. Η παραποίηση μιας πινακίδας δεν επηρεάζει μόνο την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες για όλους όσοι χρησιμοποιούν τον δρόμο.

Αναζητούνται οι υπεύθυνοι

Μέχρι στιγμής, οι άνθρωποι που αντικατέστησαν την πινακίδα δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Η γερμανική αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό τους και απευθύνει έκκληση σε πιθανούς μάρτυρες να δώσουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Παρά τον χαρακτήρα της ως φάρσας, η πράξη ενδέχεται να έχει σοβαρές νομικές συνέπειες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι υπεύθυνοι μπορεί, ανάλογα με τις περιστάσεις και τον νομικό χαρακτηρισμό των πράξεών τους, να αντιμετωπίσουν ποινές που φτάνουν έως και τα δύο χρόνια φυλάκισης για αδικήματα σχετικά με την παραποίηση ή την αλλοίωση επίσημης σήμανσης.

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