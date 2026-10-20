Δημοτική Αστυνομία: Συλλήψεις, αλεξίσφαιρα και 24ωρη λειτουργία - Τι αλλάζει στους δρόμους

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει διευρυμένους ελέγχους και αναβαθμισμένο εξοπλισμό για τους δημοτικούς αστυνομικούς

Σημαντικές αλλαγές στον ρόλο της Δημοτικής Αστυνομίας φέρνει το νέο θεσμικό πλαίσιο, διευρύνοντας τις δυνατότητες παρέμβασής της στους δρόμους και στην αντιμετώπιση παραβάσεων.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», οι αρμοδιότητες των δημοτικών αστυνομικών επεκτείνονται, καλύπτοντας πλέον ένα ευρύτερο πεδίο ελέγχων, από την παράνομη στάθμευση και την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έως την ακινητοποίηση οχημάτων και τη σύλληψη παραβατών, όπου αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

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