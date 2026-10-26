Η Αγγλία θάβει πάνω από 2.000 χριστουγεννιάτικα δέντρα στις παραλίες της – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

Αντί να καταλήγουν στα απορρίμματα μετά τα Χριστούγεννα, τα φυσικά δέντρα συλλέγονται και μεταφέρονται σε συγκεκριμένα σημεία της παραλίας

Το να θάβει κανείς χριστουγεννιάτικα δέντρα στην άμμο μπορεί να φαίνεται παράξενο, όμως αυτή είναι η λύση που βρήκαν σε μια πόλη της Αγγλίας για να προστατεύσουν τις ακτές από τις καταιγίδες και να αντιμετωπίσουν τη διάβρωση. Στο Σεντ Ανς, στην κομητεία του Λάνκασαϊρ, χιλιάδες πεύκα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων αποκτούν μια δεύτερη ζωή στις παραλίες.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα που έχει στόχο την αποκατάσταση των αμμοθινών και την ενίσχυση της φυσικής προστασίας των κατοικημένων περιοχών κοντά στη θάλασσα. Σύμφωνα με το Meteored, η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια και έχει ήδη παρουσιάσει σημαντικά αποτελέσματα.

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