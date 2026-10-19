«Την αγάπησα πολύ και με πούλησε»: Η εξομολόγηση του ιερέα από τα Γρεβενά για την υπόθεση revenge porn

Ο 68χρονος ιερέας στα Γρεβενά μίλησε για τη σχέση του με την 43χρονη πρώην σύντροφό του, η οποία τον έχει καταγγείλει για εκδικητική πορνογραφία και απειλές.

Την δική του εκδοχή για την σχέση του με την 43χρονη πρώην σύντροφό του, παρουσίασε ο 68χρονος ιερέας από τα Γρεβενά, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για εκδικητική πορνογραφία και απειλές.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο ιερέας αναφέρθηκε στα συναισθήματά, που όπως υποστήριξε είχε αναπτύξει για την γυναίκα, περιγράφοντας στιγμές από την σχέση τους και εξέφρασε την απογοήτευσή του για την εξέλιξη των πραγμάτων, λέγοντας πως «της έδωσε ότι είχε και δεν είχε στην ζωή του».

Η αναβολή της δίκης και η παρέμβαση της Μητρόπολης

Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης με την δίκη του 68χρονου, που ήταν προγραμματισμένη για τις 16 Οκτωβρίου, να αναβάλλεται για τις 29 Οκτωβρίου 2026, έπειτα από αίτημα της συνηγόρου του, καθώς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ίδιος νοσηλευόταν. Η σύλληψή του είχε πραγματοποιηθεί στην κατοικία του στα Γρεβενά, μετά την καταγγελία της πρώην συντρόφου του.

Για την υπόθεση έχει υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση, ενώ η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών ανακοίνωσε ότι ο ιερέας απαλλάσσεται από τα διοικητικά του καθήκοντα. Οι καταγγελίες σε βάρος του δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ενοχής και η υπόθεση θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο αγάπησα

Στη διάρκεια της τηλεοπτικής συνέντευξης, ο 68χρονος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, εκδηλωνόταν η τρυφερότητα μεταξύ τους, ενώ αναφέρθηκε και σε αλλαγές που θεωρούσε ότι παρατηρούσε στη συμπεριφορά της γυναίκας.

«Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο αγάπησα, ναι. Ξέρετε, είχα από… περίπου από τον Μάρτη μήνα, τον Απρίλη, δεν έβλεπα καθαρά τα μάτια της και της έλεγα: “Δεν με κοιτάς καθαρά”. Αυτή ριχνόταν επάνω… γιατί ήταν έτσι και μικροκαμωμένη, ριχνόταν επάνω μου, δίπλωνε τα πόδια στη μέση μου και μου έλεγε “σε αγαπώ, σε αγαπώ, σε αγαπώ, έχεις τόσο καιρό να μου πεις σε αγαπώ”, μου έλεγε. Δεν μιλούσα εγώ, απλώς χαμογελούσα. Μετά από 15 μέρες, έτσι όπως αγκαλιαζόμασταν σαν ζευγάρι, την κοιτούσα στα μάτια και της έλεγα: “Τι μου κρύβεις, για πες μου; Δεν βλέπω τα μάτια σου καθαρά”»

Ο ιερέας υποστήριξε ακόμη ότι είχε ακούσει πως η 43χρονη συνομιλούσε με άλλο πρόσωπο, και ισχυρίστηκε πως είχε ενημερωθεί σχετικά από έναν επίτροπο. «Αυτή μάλλον έπαιζε κι αλλού, γιατί μου έλεγε ένας επίτροπος, ότι πήγαινε πίσω στα παγκάκια και μιλάει με τις ώρες. Το είχα υπόψιν μου, ήξερα ότι θα την κάνει…», δήλωσε, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στη σχέση τους.

Ερωτηθείς για το πότε αντιλήφθηκε ότι η πρώην σύντροφός του είχε ερωτική επικοινωνία με άλλον άνδρα, ο 68χρονος αναφέρθηκε στην 21η Ιουλίου, όταν, όπως είπε, εκείνη κατέβηκε με την κόρη της. Οι παραπάνω ισχυρισμοί ωστόσο αποτελούν μέρος της δικής του αφήγησης για μεταξύ τους σχέση και την εξέλιξή της.

Η αναφορά στην οικογένειά του

Ο 68χρονος μίλησε επίσης για τη σύζυγό του και για την αντίδρασή της μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης.

«Σε εμένα δεν είπε τίποτα. Με κοιτάει και κλαίει. Τι να πει; Να πει ένα “ακέραιος άνθρωπος, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο”; Η παπαδιά μου, εγώ δεν ήμουν εντάξει, αυτή είναι μια χαρά. Εγώ τα λάθη είναι δικά μου»

Στη συνέχεια, επέστρεψε στη σχέση με την πρώην σύντροφό του, εκφράζοντας την πικρία του για την εξέλιξή της και επαναλαμβάνοντας ότι αισθάνεται πως επένδυσε πολλά σε αυτήν, λέγοντας πως πίστεψε σε αυτήν και δόθηκα τόσο πολύ, ενώ εκείνη τον πούλησε και τον οδηγεί εκεί που με οδηγεί τώρα. «Της έδωσα ό,τι είχα και δεν είχα, τη ζωή μου, την ψυχή μου. Και παρ’ όλα αυτά, δεν το περίμενα ποτέ», είπε, συνεχίζοντας με αναφορές στη θρησκευτική στάση που, κατά την άποψή του, παρουσίαζε η γυναίκα.

Από την πλευρά του, ο γιος του 68χρονου έχει υποστηρίξει σε δημόσιες δηλώσεις του ότι ο πατέρας του επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του μετά το περιστατικό. Παράλληλα, έχει εκφράσει την άποψη ότι ο πατέρας του είναι το θύμα της υπόθεσης. Οι δηλώσεις αυτές αποδίδονται στον γιο του ιερέα και δεν αποτελούν δικαστική διαπίστωση. Η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα, με τη δίκη να έχει οριστεί για τις 29 Οκτωβρίου 2026.

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