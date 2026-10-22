Οδυσσέας Τσενάι: Η ελληνική σημαία ως έπαθλο, η αριστεία και ο ρατσισμός

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 22 Οκτωβρίου 2003, ο μαθητής Οδυσσέας Τσενάι παραιτείται για δεύτερη φορά (η πρώτη το 2000) από το δικαίωμά του να παρελάσει ως σημαιοφόρος.

Μπορεί να πέρασαν πολλά χρόνια από τότε αλλά η υπόθεση (σε δύο πράξεις) του μαθητή Οδυσσέα Τσενάι, παραμένει ακόμα και σήμερα απόλυτα αποκαλυπτική ως προς το τι είναι οι μαθητικές παρελάσεις, πώς κάποιοι αντιλαμβάνονται τη σημαία ως έπαθλο αλλά και (το χειρότερο απ’ όλα) πως ο ρατσισμός είναι βαθιά ριζωμένος σε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.

Η αντίθεση στις μαθητικές παρελάσεις ως θεσμό που φέρει τη σφραγίδα της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά δεν είναι απλώς μια αισθητική ή παιδαγωγική διαφωνία. Είναι αμφισβήτηση μιας αντίληψης που συνδέει τη σχολική ζωή με τη στρατιωτική πειθαρχία, την εθνική ομοιομορφία και την επίδειξη συλλογικής υπακοής.

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