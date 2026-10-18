Ντ. Τραμπ: «Ο Μπίμπι Νετανιάχου δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ!» - Το μήνυμα λίγο πριν τις εκλογές στο Ισραήλ

Λίγο πριν από τις εκλογές στο Ισραήλ, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι χωρίς τον Νετανιάχου η Ουάσιγκτον ίσως χρειαστεί να αναλάβει μόνη της την αντιπαράθεση με την Τεχεράνη

Την πλήρη στήριξή του στην επανεκλογή του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην πρωθυπουργία του Ισραήλ εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα. Με ανάρτησή του στο Truth Social στις 18 Οκτωβρίου 2026, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, παρουσιάζοντάς τον ως βασικό σύμμαχο στην αντιπαράθεση με το Ιράν.

Το μήνυμά του δεν περιορίστηκε σε μια πολιτική δήλωση υποστήριξης, καθώς ο Τραμπ, υποστήριξε ευθέως την παραμονή του Νετανιάχου στην εξουσία με τη στρατηγική των ΗΠΑ απέναντι στην Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι μια διαφορετική ηγεσία στο Ισραήλ θα μπορούσε να αλλάξει τους όρους της συνεργασίας των δύο χωρών. Στην ανάρτησή του, την οποία απηύθυνε στον ισραηλινό λαό, χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «σπουδαίο πρωθυπουργό-πολεμιστή» και ακόμη σημαντικότερο εταίρο για την ειρήνη, εκφράζοντας την «απόλυτη και πλήρη στήριξή» του στην εκλογική του προσπάθεια.

Το μήνυμα Τραμπ για το Ιράν και η προειδοποίηση προς τους ψηφοφόρους

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν αποτελεί διαχρονική απειλή για το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενος τις δηλώσεις του ιρανικού καθεστώτος κατά των δύο χωρών. Κατά τον ίδιο, εάν οι στρατιωτικές και οικονομικές δυνατότητες του Ιράν δεν είχαν αποδυναμωθεί, θα ήταν ζήτημα χρόνου να υλοποιήσει τις απειλές του.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έχει υποστεί συστηματική αποδυνάμωση σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο, ενώ προειδοποίησε ότι, εάν δεν αλλάξει γρήγορα πορεία, οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της αποστολής τους. Το πιο αιχμηρό σημείο της παρέμβασής του αφορούσε, ωστόσο, το ενδεχόμενο να αναδειχθεί άλλος πρωθυπουργός στο Ισραήλ.

«Εάν το Ισραήλ έχει τον λάθος ηγέτη, και αυτός θα ήταν οποιοσδήποτε άλλος εκτός από τον Μπίμπι, η Αμερική θα πρέπει να κάνει μόνη της αυτή τη δουλειά, και δεν είμαι διατεθειμένος να το κάνω»

Οι έπαινοι για τον Νετανιάχου και η ανοιχτή παρέμβαση στην εκλογική μάχη

Στη συνέχεια, ο Τραμπ περιέγραψε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ως ισχυρό, γενναίο και ευφυή ηγέτη, ο οποίος έχει αντέξει ακόμη και την έντονη αντίδραση στο εσωτερικό της χώρας του. Υποστήριξε ότι έχει παρακολουθήσει προσωπικά τον Νετανιάχου σε εξαιρετικά δύσκολες περιστάσεις και ότι, παρά τις πιέσεις, εκείνος όχι μόνο δεν υποχώρησε αλλά βγήκε ισχυρότερος.

Παράλληλα, συνέδεσε τη στήριξή του με τις προσδοκίες της Ουάσιγκτον από το Ισραήλ, τονίζοντας ότι θεωρεί τον Νετανιάχου τον κατάλληλο εταίρο για μια χώρα με την οποία οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στενή στρατηγική σχέση. Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε με μια άμεση έκκληση προς τους Ισραηλινούς ψηφοφόρους και τη διαβεβαίωση ότι ο Νετανιάχου «δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ».

Η δημόσια τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται σε μια κρίσιμη προεκλογική περίοδο για το Ισραήλ και αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην πολιτική ηγεσία της χώρας, με φόντο τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση με την Τεχεράνη.

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