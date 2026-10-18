Στις φλόγες η Γαλλία: 1.200 συλλήψεις, εμπρησμοί, λεηλασίες και γενικευμένο χάος - Στο έλεος των επεισοδίων η χώρα (vid)

Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί η Γαλλία με μαζικές διαδηλώσεις, εκτεταμένες καταστροφές, εμπρησμούς, 1.200 συλλήψεις και σοβαρούς τραυματισμούς κατά του υψηλού κόστους διαβίωσης.

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η κοινωνική συνοχή στη Γαλλία, καθώς οι μαζικές κινητοποιήσεις του Σαββάτου (17/10) κατά της ακρίβειας, του πληθωρισμού και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών σημαδεύτηκαν από πρωτοφανείς σκηνές βίας και καταστροφών σε ολόκληρη τη χώρα.

Στις πορείες συμμετείχαν από 550.000 (σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών) έως 800.000 πολίτες (σύμφωνα με τους διοργανωτές), με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα από κάθε έλεγχο.

BREAKING: Police officers are under massive attack by rioters in Paris https://t.co/JqMGEXv2cX — Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2026

Η πτώση του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ

Η πιο σοβαρή καταστροφή σημειώθηκε στη Λιμόζ, όπου το εμβληματικό δημαρχείο της πόλης, ηλικίας 143 ετών, έγινε παρανάλωμα του πυρός. Ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο εσωτερικό του κτιρίου αφού προηγουμένως πυρπόλησε περιπολικό, πετώντας βόμβες μολότοφ. Η φωτιά εξαπλώθηκε αστραπιαία στις ξύλινες δοκούς, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική κατάρρευση του ιστορικού καμπαναριού.

WATCH – 🇨🇵 The roof of Limoges City Hall is collapsing as the massive fire is rapidly consuming the building. https://t.co/DDrrrA2g1S — Political Pen (@politicalpen_) October 17, 2026

Παρόμοιες εικόνες βανδαλισμού και εισβολών καταγράφηκαν σε δημόσια κτίρια στο Παρίσι, τη Μασσαλία, όπου έσπασαν την προτομή της Μαριάν, και τη Λιλ, ενώ στο Σεντ Ετιέν ένας διαδηλωτής ακρωτηριάστηκε στο χέρι από χειροβομβίδα, στο δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα στον μήνα.

Protests in France have turned completely violent over the cost of living 🤯 https://t.co/V7tbV2vQTU — Daily Loud (@DailyLoud) October 17, 2026

Πυρκαγιές και εκτεταμένες λεηλασίες στο Παρίσι

Στην Place de la République στο κέντρο του Παρισιού, ειρηνικές διαδηλώσεις μετατράπηκαν σε πεδία μαχών. Ομάδες ταραχοποιών ντυμένων στα μαύρα επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με πέτρες, πυροτεχνήματα και αυτοσχέδια βλήματα από γυάλινους κάδους ανακύκλωσης.

Le Boulevard Magenta et plusieurs rues du secteur République sont méconnaissables. Plusieurs dizaines de commerces pillés. Encore quelques pillages en cours actuellement autour de République. #17octobre #Paris https://t.co/ddjJCLAgPu October 17, 2026

«Ολόκληροι δρόμοι καταστράφηκαν μεθοδικά. Δεν υπάρχει καμία επιείκεια για τους τραμπούκους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, καταδικάζοντας τις συστηματικές λεηλασίες καταστημάτων και πολυκαταστημάτων σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους.

Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε 1.200 συλλήψεις, ενώ 150 αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαμήνυσαν ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία.

«Αυτοί που έσπασαν, επιτέθηκαν στις αρχές και λεηλάτησαν τις πόλεις μας, θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, υπογραμμίζοντας τη στήριξή του στις δυνάμεις ασφαλείας.

🔴⚠️ URGENT La situation est chaotique au centre-ville de Marseille. #17octobre https://t.co/7BWDYDMIUM — confrontation française (@confrontfr) October 17, 2026

Νέο «μέτωπο» απεργιών στις 5 Νοεμβρίου

Το κοινωνικό μέτωπο παραμένει εκρηκτικό, καθώς η Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας (CGT) ανακοίνωσε νέο κύμα πανεθνικών απεργιών και διαδηλώσεων για τις 5 Νοεμβρίου.

Τα συνδικάτα καταγγέλλουν τον προτεινόμενο κρατικό προϋπολογισμό, υποστηρίζοντας ότι γυρίζει την πλάτη στα λαϊκά στρώματα και στη νεολαία, προμηνύοντας έναν παρατεταμένο χειμώνα κοινωνικής αναταραχής στη Γαλλία.

🔴 🇫🇷 FRANCE URGENT Gros débordements à la Guillotière (Lyon). Tirs de mortiers, jets de projectiles, affrontements violents. Situation chaotique. À suivre. #Lyon #Guillotière #17Octobre https://t.co/HFboyrvuxJ — Geocrises FR (@geocrises) October 17, 2026

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