Τραγωδία στην Πιερία: Νεκροί δύο άνδρες από πτώση αεροσκάφους στην Κονταριώτισσα

Δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) στην Πιερία, μετά την πτώση ελαφρού μονοκινητήριου αεροσκάφους στην περιοχή της Κονταριώτισσας.

Τραγική κατάληξη είχε η πτώση ελαφρού μονοκινητήριου αεροσκάφους που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) στην περιοχή της Κονταριώτισσας στην Πιερία.

Οι δύο επιβαίνοντες, ημεδαποί άνδρες ηλικίας 55 έως 60 ετών, ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός τους στο Νοσοκομείο Κατερίνης.

Εντοπίστηκαν σε ξηρή κοίτη ποταμού

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ειδοποιήθηκε για το συμβάν γύρω στις 13:50. Το αεροσκάφος κατέπεσε και εντοπίστηκε μέσα σε ξηρή κοίτη ποταμού, σε κοντινή απόσταση από τον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Κατά την άφιξή τους, οι διασώστες εντόπισαν τους δύο άνδρες εκτός του αεροσκάφους. Οι πυροσβέστες μετέφεραν τους δύο επιβαίνοντες σε ασφαλές σημείο, από όπου τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στο Νοσοκομείο Κατερίνης όπου διακομίστηκαν, απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Άγνωστα τα αίτια της πτώσης

Από τη συντριβή δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο αεροσκάφος ή στη γύρω περιοχή, ενώ η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το πολύνεκρο δυστύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, με τις αρμόδιες αρχές και πραγματογνώμονες να διεξάγουν έρευνα για να διακριβώσουν αν υπήρξε μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος.

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