Γαλλία: Στις φλόγες το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ – Κατέρρευσε ο πύργος με το ρολόι (vid)

Μεγάλες ζημιές υπέστη το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ στη Γαλλία, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια επεισοδίων, με τον πύργο του ρολογιού να καταρρέει.

Σοβαρές ζημιές υπέστη το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ στη Γαλλία, όταν ξέσπασε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια επεισοδίων που ακολούθησαν τη διαδήλωση του Σαββάτου (17/10). Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ομάδα κουκουλοφόρων έβαλε στο στόχαστρο το κτήριο, με τις φλόγες να εξαπλώνονται στο εσωτερικό του και να φτάνουν μέχρι τη στέγη. Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, ενώ ο χαρακτηριστικός πύργος με το ρολόι κατέρρευσε. Η νομαρχία έκανε λόγο για κτήριο που «έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό», ενώ ο νομάρχης Μορίς Μπαράτ χαρακτήρισε το περιστατικό «καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς», αποδίδοντας την πυρκαγιά σε εσκεμμένη ενέργεια.



Μεγάλες ζημιές στη στέγη και στην πρόσοψη



Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ένα από τα εμβληματικά κτήρια της γαλλικής πόλης. Όπως δήλωσε ο νομάρχης, η στέγη κατέρρευσε προς τους χαμηλότερους ορόφους, με εξαίρεση τη δυτική πτέρυγα, ενώ τα δύο τρίτα της πρόσοψης είχαν ήδη καταστραφεί.

Εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν από απόσταση την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και εργαζόμενοι του δήμου, με μία γυναίκα να ξεσπά σε κλάματα μπροστά στις εικόνες καταστροφής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα επεισόδια ξέσπασαν μετά την ολοκλήρωση της διαδήλωσης, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε στο δημαρχείο. Όπως μετέδωσε το TF1 Info, πριν από την είσοδο στο κτήριο είχαν πυρποληθεί οχήματα της δημοτικής αστυνομίας και είχαν σπάσει τζάμια.

Incendie de la mairie de Limoges. Le feu continue à gagner. La salle des mariages et le service de l’état civil sont partis en fumée. https://t.co/nQfICNOtZR — Denis Carreaux (@DenisCarreaux) October 17, 2026

Ένα ιστορικό κτήριο του 19ου αιώνα



Το δημαρχείο της Λιμόζ εγκαινιάστηκε το 1883 και αποτελεί σημαντικό αρχιτεκτονικό τοπόσημο της πόλης. Ο σχεδιασμός του έγινε από τον αρχιτέκτονα Σαρλ-Αλφρέντ Λεκλέρ, με πρότυπο το δημαρχείο του Παρισιού. Η κατασκευή του έγινε δυνατή χάρη στην περιουσία που κληροδότησε στην πόλη ο εύπορος Αλφρέντ Φουρνιέ, ο οποίος πέθανε χωρίς να αφήσει απογόνους.

Το κτήριο ανεγέρθηκε σε σημείο όπου βρισκόταν η αρχαία αγορά της πόλης κατά τη ρωμαϊκή εποχή. Αρχιτεκτονικά, συνδυάζει στοιχεία της ύστερης Αναγέννησης και της εποχής του Λουδοβίκου ΙΓ΄, ενώ η πρόσοψή του είναι κατασκευασμένη από ασβεστόλιθο πάνω σε βάση από γρανίτη. Η ιστορική του σημασία αποτυπώνεται και στην επίσημη προστασία του ως μνημείου, καθεστώς που απέκτησε το 1975. Η καταστροφή του δημαρχείου αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Λιμόζ, καθώς οι ζημιές αφορούν τόσο τη στέγη και την πρόσοψη όσο και τον πύργο του ρολογιού, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του ιστορικού κτηρίου.

L'hôtel de ville de Limoges ravagé par les flammes → ➡️ https://t.co/55pEKwQRbG https://t.co/rjapt40cEz October 17, 2026

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ