Συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη: «Κλαίω συνέχεια, δικαίωση για το παιδί μου» (vid)

Συντετριμμένη η μητέρα του τραγουδιστή, Κλειώ Μαζωνάκη, μίλησε για τον θάνατο του γιου της, ενώ την Κυριακή 18 Οκτωβρίου η οικογένεια θα τιμήσει τη μνήμη του στο Γ’ Νεκροταφείο.

Σχεδόν ενάμιση μήνα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο πόνος της οικογένειάς του παραμένει βαθύς. Η μητέρα του δημοφιλούς τραγουδιστή, Κλειώ Μαζωνάκη, μίλησε στο Star για την απώλεια του γιου της, περιγράφοντας με λίγες λέξεις τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται και εκφράζοντας ξεκάθαρα αυτό που ζητά για εκείνον: δικαίωση.

Η ίδια αποκάλυψε πως δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις και όσα λέγονται δημόσια για την υπόθεση του θανάτου του, καθώς η συναισθηματική της κατάσταση δεν της το επιτρέπει. Όπως είπε, κλαίει συνεχώς και δεν θέλει να ενημερώνεται για όσα έρχονται στο φως. Η τοποθέτησή της ήταν σύντομη, αλλά αποτύπωσε τη θλίψη που εξακολουθεί να βιώνει η οικογένεια, ενώ πλησιάζει η ημέρα του 40ήμερου μνημοσύνου.

«Κλαίω συνέχεια»

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η Κλειώ Μαζωνάκη εξήγησε πως αποφεύγει να ακούει όσα αναφέρονται για τον θάνατο του γιου της. Δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες και τις αποκαλύψεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, επιμένοντας πως αυτή τη στιγμή το μόνο που την απασχολεί είναι η δικαίωση του παιδιού της.

«Μάνα μου, δεν ακούω τίποτα, δεν ξέρω γιατί κλαίω συνέχεια. Δικαίωση. Τι να σας πω τώρα; Πόνο, δικαίωση, δικαίωση, δικαίωση. Τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα του τραγουδιστή δεν θέλησε να επεκταθεί περισσότερο, ούτε να τοποθετηθεί για όσα συζητούνται γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του. Το μήνυμά της, ωστόσο, ήταν σαφές: μέσα στο πένθος της, η ανάγκη να υπάρξει δικαίωση για τον γιο της παραμένει το βασικό ζητούμενο.

Αύριο το 40ήμερο μνημόσυνο στη Νίκαια

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου συμπληρώνονται 40 ημέρες από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Το μνημόσυνο έχει προγραμματιστεί να τελεστεί στην Αγία Τριάδα, στη Νίκαια, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να ακολουθήσει πορεία προς το Γ’ Νεκροταφείο, όπου θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στη μνήμη του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, η εκκλησία έχει αναλάβει αποκλειστικά το μνημόσυνο του τραγουδιστή, με αποτέλεσμα να γίνουν αλλαγές στον προγραμματισμό άλλων μνημοσύνων που επρόκειτο να τελεστούν την ίδια ημέρα. Οι σχετικές τελετές θα πραγματοποιηθούν σε άλλες εκκλησίες, ώστε η τελετή για τον Γιώργο Μαζωνάκη να γίνει χωρίς παράλληλες μνημονεύσεις.

Η οικογένεια αναμένει μεγάλη προσέλευση ανθρώπων που θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του καλλιτέχνη. Οι εκτιμήσεις που μεταδόθηκαν κάνουν λόγο ακόμη και για 5.000 ανθρώπους, οι οποίοι ενδέχεται να βρεθούν στην εκκλησία για το μνημόσυνο.

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