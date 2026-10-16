Έδωσε ψεύτικο χαρτονόμισμα σε ταξί: Το κατάλαβε και τον κατέβασε σε αστυνομικό τμήμα

Ένας οδηγός ταξί στο Νότιγχαμ έλαβε επαίνους από την αστυνομία, αφού αντιλήφθηκε πλαστά χαρτονομίσματα και οδήγησε τον ύποπτο επιβάτη στο τμήμα, όπου αποκαλύφθηκαν κι άλλες παραβάσεις.

Ένας οδηγός ταξί στο Νοτιγχαμσαϊρ της Αγγλίας, έπραξε άμεσα όταν ένας επιβάτης προσπάθησε να του δώσει ένα πλαστό χαρτονόμισμα και έλαβε τα εύσημα από την τοπική αστυνομία.

Ο οδηγός παρέλαβε έναν 23χρονο από την Nottingham Road το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, περίπου κατά τις 23:00. Κατά την διάρκεια της διαδρομής ο επιβάτης άλλαζε συνεχώς τον τελικό προορισμό, πράγμα που εξόργισε τον οδηγό και τον έκανε να ρωτήσει με ποιον τρόπο σκόπευε ο νεαρός να πληρώσει.

Τότε ο νεαρός έβγαλε από την τσέπη του ένα χαρτονόμισμα των 20 λιρών και του το έδωσε, ο οδηγός όμως το κοίταξε και υποψιάστηκε πως ήταν πλαστό και του το έδωσε πίσω. Τότε ο 23χρονος του έδωσε κι άλλα χαρτονομίσματα τα οποία επίσης φαινόντουσαν πλαστά.

Η γρήγορη αντίδραση του οδηγού

Αφού διαπίστωσε ότι όλα τα χαρτονομίσματα φαινόντουσαν πλαστά, αποφάσισε να οδηγήσει τον νεαρό στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα της οδού Radford, χωρίς να του το πει. Στην συνέχεια οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 23χρονου, όπου αρχικά, ανακάλυψαν ένα μαχαίρι τύπου "Rambo" κάτω από το στρώμα του. Συνεχίζοντας το ψάξιμο, δεν κατάφεραν να βρουν άλλα χαρτονομίσματα, βρήκαν όμως εξοπλισμό για καλλιέργεια κάνναβης, τον οποίο και κατάσχεσαν.

Έτσι ο 23χρονος συνελήφθη για χρήση πλαστού χαρτονομίσματος και κατοχή επικίνδυνου όπλου σε ιδιωτικό χώρο, ενώ την ίδια στιγμή ο οδηγός ταξί δέχτηκε επαίνους για την εξαιρετική αντίδρασή του. Η επιθεωρήτρια της αστυνομίας Λιζ Γκάσκιν, η οποία είναι υπεύθυνη για την περιοχή Ράντφορντ, δήλωσε: «Πρόκειται για μια εξαιρετική ενέργεια από έναν οδηγό ταξί του Νότιγχαμ. Μόλις αντιλήφθηκε την ύποπτη συμπεριφορά, αποφάσισε ότι ο προορισμός του επιβάτη θα ήταν ένα βράδυ στα κρατητήριά μας. Φυσικά, ήμασταν πρόθυμοι να βοηθήσουμε και, μετά την έρευνα στην κατοικία του συγκεκριμένου ατόμου, αποκαλύφθηκαν και άλλες ανησυχητικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων η απομάκρυνση ενός επικίνδυνου όπλου από την κυκλοφορία».

Νωρίτερα φέτος, η αστυνομία του Νότιγχαμσαϊρ ήταν μία από τις πολλές αστυνομικές αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο που εξέδωσαν προειδοποίηση για τα πλαστά χαρτονομίσματα. Η αστυνομία του Λέστερσαϊρ, καθώς και οι αστυνομικές αρχές στο Σεντ Άιβς της Κορνουάλης, εξέδωσαν επίσης προειδοποιήσεις για την αύξηση της κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων, έπειτα από αρκετές καταγγελίες πολιτών που ανέφεραν ότι έλαβαν πλαστά χρήματα όταν πωλούσαν αντικείμενα μέσω διαδικτύου.

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