99χρονη δέθηκε στα φτερά ενός αεροπλάνου και έσπασε κάθε ρεκόρ: Τι είναι το wingwalking; (vid)

Στα 99 της χρόνια, η Χέλγκα Ντάφι κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ wingwalking, εκτελώντας ακροβατικό πάνω σε φτερό διπλάνου και συγκεντρώνοντας 1.300 λίρες για φιλανθρωπικό σκοπό.

Μια 99χρονη Βρετανίδα, κατέρριψε το ρεκόρ για την γηραιότερη γυναίκα που εκτέλσε ένα τολμηρό ακροβατικό πάνω στο φτερό ενός αεροπλάνου. Το λεγόμενο "wingwalking", θέλει ένα άτομο να είναι δεμένο πάνω στα φτερά ενός διπλάνου την ώρα που αυτό πραγματοποιεί μια πτήση.

Η Χέλγκα Ντάφι δέθηκε πάνω στο αεροπλάνο και πραγματοποίησε μια πτήση στο πάνω από το Γκλόστερσαϊρ, συγκεντρώνοντας χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό. Δήλωσε πως δεν ένιωσε καθόλου φόβο αλλά αντίθετα, ένιωθε ένα παράξενο συναίσθημα αφού ήθελε πολύ να το κάνει, γεγονός που αποδίδει στην υψηλή αδρεναλίνη.

Το επικίνδυνο ρεκόρ και ο ανταγωνισμός

Η 99χρονη είπε πως κατά την διάρκεια της πτήσης σκεφτόταν πόσο περήφανος θα ήταν ο πατέρας της για αυτήν, όντας η μεγαλύτερη από εφτά παιδιά. Με το τολμηρό αυτό εγχείρημα, η Ντάφι συγκέντρωσε 1.300 λίρες για την τοπική υπηρεσία αεροδιακομιδών, ενώ όπως εξήγησε, εμπνεύστηκε από την Μπέτι Μπρόματζ, για την οποία διάβασε τον Αύγουστο ότι, σε ηλικία 97 ετών, είχε καταρρίψει το δικό της ρεκόρ.

Η Μπρόματζ έχει πραγματοποιήσει έξι τέτοιες πτήσεις από την ηλικία των 87 ετών, καθώς όπως λέει είναι ένας τρόπος για να μην βαριέται: «Δεν μου επιτρέπεται πλέον να οδηγώ, δεν βλέπω καλά και αυτό με απογοητεύει. Γι’ αυτό θέλω να κάνω όσα πράγματα μπορώ ακόμη να κάνω». Αντιδρώντας στο νέο ρεκόρ της Ντάφι, η Μπρόματζ δήλωσε με μαχητική διάθεση: «Ανυπομονώ να γίνω 100 ετών για να το ξανακάνω», είπε γελώντας στο BBC, τονίζοντας ότι τότε θα την νικήσει ξανά.

Εκτός από το ρεκόρ της Μπρόματζ, η Ντάφι κατέρριψε και το απόλυτο ρεκόρ ηλικίας για wingwalking, το οποίο κατείχε από τον Μάιο ο συμπατριώτης της, Χάρολντ Χίσμαν. Εκείνος είχε πραγματοποιήσει την πτήση του σε ηλικία 98 ετών και 357 ημερών, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση μέχρι τότε. Ωστόσο, η Ντάφι, σε ηλικία 99 ετών και 21 ημερών, είναι πλέον οριακά μεγαλύτερη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ