Ποια είναι η πιο ασφαλής θέση σε περίπτωση πτώσης αεροπλάνου; Ένα βίντεο προσομοίωσης απαντά (vid)

Μια τρισδιάστατη προσομοίωση δείχνει τι μπορεί να συμβεί σε μια πρόσκρουση αεροπλάνου και γιατί οι ειδικοί συνιστούν στους επιβάτες να σκύβουν μπροστά, προστατεύοντας το κεφάλι τους.

Σε περίπτωση αεροπορικού δυστυχήματος, το ένστικτο μπορεί να μας οδηγήσει να κουλουριάσουμε το σώμα μας, προσπαθώντας να προστατευτούμε από την πρόσκρουση. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, αυτή η αντίδραση δεν είναι απαραίτητα η ασφαλέστερη επιλογή. Μια τρισδιάστατη προσομοίωση παρουσιάζει τους πιθανούς κινδύνους και εξηγεί γιατί η λεγόμενη «στάση πρόσκρουσης» (brace position) θεωρείται σημαντική για την προστασία των επιβατών.

Το βίντεο δημιουργήθηκε από τον YouTuber Zack D, ο οποίος χρησιμοποιεί τρισδιάστατα γραφικά για να παρουσιάζει επιστημονικά δεδομένα, ιατρικές διαδικασίες και υποθετικά σενάρια. Στην προσομοίωση, ένας επιβάτης παίρνει τη συνιστώμενη στάση, σκύβοντας προς τα εμπρός και προστατεύοντας το κεφάλι του, ενώ ένας δεύτερος κουλουριάζεται σε εμβρυακή θέση.

Η διαφορά γίνεται εμφανής όταν παρουσιάζεται το σενάριο μιας ισχυρής πρόσκρουσης με τον επιβάτη που έχει κουλουριαστεί να εκτινάσσεται προς τα πάνω και να πέφτει ξανά πάνω στο μπράτσο του καθίσματος, ενώ εκείνος που βρίσκεται στη στάση πρόσκρουσης παραμένει στη θέση του. Η προσομοίωση αναδεικνύει επίσης έναν ακόμη κίνδυνο: τις αποσκευές που μπορεί να εκτοξευθούν από τα ντουλάπια πάνω από τα καθίσματα.

Γιατί έχει σημασία η στάση πρόσκρουσης

Η στάση πρόσκρουσης αποσκοπεί στον περιορισμό των τραυματισμών σε περίπτωση απότομης επιβράδυνσης ή σύγκρουσης. Ανάλογα με το κάθισμα και τις διαθέσιμες ζώνες ασφαλείας, περιλαμβάνει συνήθως την κλίση του κορμού προς τα εμπρός και την προστασία του κεφαλιού, ώστε να περιορίζεται η ανεξέλεγκτη κίνησή του. Ο Νικ Ίντεϊς, πιλότος Boeing 747 με πολυετή εμπειρία, εξήγησε ότι βασικός στόχος είναι να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών στον αυχένα, ενώ όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη θέση βοηθά να περιοριστεί η απότομη κίνηση του κεφαλιού κατά την πρόσκρουση, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη.

Η λογική θυμίζει τον μηχανισμό τραυματισμού που παρατηρείται στη λεγόμενη κάκωση αυχένα από απότομη επιτάχυνση ή επιβράδυνση, γνωστή ως whiplash. Όταν το σώμα επιβραδύνεται απότομα, το κεφάλι μπορεί να συνεχίσει να κινείται με διαφορετική ταχύτητα, ασκώντας σημαντικές δυνάμεις στον αυχένα. Η σωστή στάση, ωστόσο, δεν εξαλείφει τον κίνδυνο τραυματισμού, καθώς ο στόχος της είναι να περιορίσει, όσο είναι δυνατόν, τις επιπτώσεις της πρόσκρουσης και να αυξήσει τις πιθανότητες αποφυγής σοβαρών κακώσεων.

Πώς γίνεται σωστά

Η βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας παρέχει οδηγίες για τη στάση πρόσκρουσης, οι οποίες εξαρτώνται από τη διαμόρφωση του καθίσματος και τον διαθέσιμο εξοπλισμό ασφαλείας. Για επιβάτες που διαθέτουν μόνο ζώνη ασφαλείας μέσης, οι σχετικές οδηγίες προβλέπουν την κλίση του σώματος προς τα εμπρός, προς τα γόνατα, και την τοποθέτηση του ενός χεριού πάνω στο άλλο, στην κορυφή του κεφαλιού. Τα δάχτυλα δεν πρέπει να είναι πλεγμένα μεταξύ τους, ενώ τα πέλματα πρέπει να ακουμπούν σταθερά στο δάπεδο.

Οι οδηγίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του καθίσματος, τη θέση του επιβάτη και τις συνθήκες της έκτακτης ανάγκης, για τον λόγο αυτό, οι επιβάτες πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του πληρώματος και να συμβουλεύονται την κάρτα ασφαλείας που βρίσκεται στη θέση τους. Η φράση «brace for impact», δηλαδή «προετοιμαστείτε για την πρόσκρουση», δεν είναι πάντα οικεία σε όλους τους επιβάτες. Γι' αυτό, σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται πιο απλές οδηγίες, όπως «σκύψτε το κεφάλι και βάλτε τα χέρια πάνω από αυτό», ώστε να γίνονται κατανοητές ακόμη και υπό συνθήκες έντονου στρες.

Παρότι κανείς δεν θέλει να βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση, η γνώση των οδηγιών ασφαλείας πριν από την πτήση μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη. Η στάση πρόσκρουσης δεν αποτελεί εγγύηση επιβίωσης, αλλά είναι ένα από τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να περιορίζουν τους τραυματισμούς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ