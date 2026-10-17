Ισπανία: Άφησε το Σαν Σεμπαστιάν για ένα χωριό 18 κατοίκων – Πληρώνει 5 ευρώ τον χρόνο για νερό

Ο 32χρονος Ίμπον Μπερασατέγκι εγκατέλειψε την πόλη για να ζήσει στην ύπαιθρο της Αστούριας, όπου το κόστος του νερού και του ρεύματος είναι εντυπωσιακά χαμηλό.

Ο Ίμπον Μπερασατέγκι, 32 ετών, άφησε πίσω του το Σαν Σεμπαστιάν για να κυνηγήσει το όνειρό του, να φτιάξει το δικό του σπίτι μέσα στη φύση, σε ένα χωριό της Αστούριας στην Ισπανία, όπου ζουν μόλις 18 άνθρωποι.

Ο νεαρός αγόρασε έναν παλιό στάβλο, τον οποίο ανακαινίζει για να τον μετατρέψει σε κατοικία. Παράλληλα, καταγράφει την προσπάθειά του στο κανάλι του στο YouTube, Crónicas Berasategui, που αριθμεί περισσότερους από 3.000 συνδρομητές.

Νερό με 5 ευρώ τον χρόνο

Η ζωή στην ύπαιθρο συνοδεύεται από σημαντικά χαμηλότερα έξοδα. Όπως εξηγεί ο ίδιος, το νερό κοστίζει μόλις 5 ευρώ τον χρόνο, ενώ ένας γείτονάς του πληρώνει περίπου 17-18 ευρώ τον μήνα για ηλεκτρικό ρεύμα. Ο Μπερασατέγκι δεν έχει αποκαλύψει πόσο πλήρωσε για τον παλιό στάβλο. Ωστόσο, οι διαδικασίες για την αλλαγή χρήσης του χώρου, ώστε να μετατραπεί σε κατοικία, κόστισαν μεταξύ 10.000 και 15.000 ευρώ.

Ο ίδιος αναφέρει επίσης το παράδειγμα ενός γείτονα που κατασκεύασε σπίτι περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων με 140.000 ευρώ.

Προς το παρόν, ο 32χρονος νοικιάζει κατοικία στο χωριό μαζί με τον φίλο του Άξελ, έναν ψηφιακό νομά που τον ενθάρρυνε να αφήσει πίσω του την πόλη.

Παρότι ονειρευόταν εδώ και χρόνια μια ζωή κοντά στη φύση, ο φόβος της μοναξιάς καθυστέρησε την απόφασή του. Τελικά, επέλεξε να κάνει το βήμα, επιδιώκοντας μια διαφορετική καθημερινότητα μακριά από τον θόρυβο και το υψηλό κόστος ζωής της πόλης.

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