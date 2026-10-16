Άντρας παρουσίασε πλαστό γάμο στην Κύπρο και νέα διαθήκη: Προσπάθησε να κλέψει περιουσία 500.000€ από ανήλικη κληρονόμο

Περιουσία που εκτιμάται σε περισσότερες από 500.000 λίρες βρέθηκε στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης στη Βρετανία, όταν ο σύντροφος μιας γυναίκας παρουσίασε πλαστή διαθήκη και πιστοποιητικό γάμου.

Μια δικαστική διαμάχη για την περιουσία μιας γυναίκας που πέθανε από καρκίνο του μαστού, εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τον σύντροφό της να καταθέτει έγγραφα που τον παρουσίαζαν ως τον νόμιμο κληρονόμο τα οποία το δικαστήριο έκρινε ως πλαστά. Τελικά η περιουσία κατέληξε στην νόμιμη δικαιούχο, την κόρη της άτυχης γυναίκας.

Η Κάσσυ Σινάρ, έφυγε από την ζωή τον Οκτώβριο του 2023 και άφησε την περιουσία της στην κόρη της, Τζόσι, η οποία τότε ήταν μόλις 16 ετών και έτσι, όταν συνέταξε την διαθήκη το 2022, προέβλεψε την δημιουργία καταπιστεύματος, έτσι ώστε η περιουσία να διασφαλιστεί προς όφελος της ανήλικης.

Ωστόσο ο σύντροφός της είχε μια άλλη εκδοχή. Ο Τσίνγκεζ Αρίφ Κατέθεσε μια διαφορετική διαθήκη, με ημερομηνία σύνταξης στις 10 Μαΐου 2023, κατά την οποία ο ίδιος κληρονομούσε τα πάντα, ενώ προσκόμισε και ένα πλαστό πιστοποιητικό που αποδείκνυε ότι οι δυο τους είχαν παντρευτεί το 2006 κρυφά στην Κύπρο.

Τα έγγραφα που κρίθηκαν πλαστά

Το ανώτατο δικαστήριο εξέτασε τα δύο έγγραφα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι πλαστά, ενώ από την μεριά τους οι κυπριακές αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί γάμος μεταξύ του ζευγαριού κατά την ημερομηνία που αναγραφόταν στο πιστοποιητικό. Το πιο ενδιαφέρον είναι πως το άτομο που εμφανιζόταν στο χαρτί ως ληξίαρχος δεν εργαζόταν καν στην υπηρεσία που αναφέρεται.

Την δικαστική μάχη για την προστασία της Τζόσι, είχε αναλάβει ο θείος της, Έρνεστ Σινάρ, ο οποίος ήταν ο νόμιμος κηδεμόνας της μετά τον θάνατο της μητέρας της. Η απόφαση του δικαστηρίου επικύρωσε τη διαθήκη του 2022, διασφαλίζοντας ότι η περιουσία θα διαχειρίζεται σύμφωνα με τις επιθυμίες της Κάσσυ. Παράλληλα, ο Αρίφ απομακρύνθηκε από τη διαχείριση τόσο της περιουσίας όσο και του καταπιστεύματος, ενώ του απαγορεύτηκε να πουλήσει ή να μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία.

Περιουσία εκατοντάδων χιλιάδων λιρών

Η περιουσία της Κάσσυ περιλαμβάνει ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, ενώ τα έσοδα από ενοίκια ξεπερνούν τις 35.000 λίρες, με την αξία της να έχει υπολογιστεί σε περισσότερες από 500.000 λίρες, αν και το ακριβές συνολικό ποσό δεν έχει προσδιοριστεί. Το δικαστήριο υποχρέωσε επίσης τον Αρίφ να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του Έρνεστ, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 206.000 λίρες.

Η υπόθεση έφερε στο φως και στοιχεία για την ταραχώδη σχέση του ζευγαριού, καθώς οι δυο τους φαίνεται να είχαν διακόψει τη σχέση τους από το 2011 έως το 2018, ενώ η Κάσσυ είχε περιγράψει τη σχέση ως κακοποιητική και τοξική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Arif ταξίδεψε στο εξωτερικό τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής της, όταν εκείνη λάμβανε παρηγορητική φροντίδα. Η δικαστική απόφαση διασφάλισε τελικά ότι η περιουσία θα διαχειριστεί με βάση την έγκυρη διαθήκη της Κάσσυ, με δικαιούχο την κόρη της.

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