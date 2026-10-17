Η ασύλληπτη τραγωδία με το «τσουνάμι» μπύρας που έπνιξε οκτώ ανθρώπους στο Λονδίνο
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Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 17 Οκτωβρίου 1814, το Λονδίνο έζησε μία αδιανόητη τραγωδία: Ένα «τσουνάμι» μπύρας έπνιξε οκτώ ανθρώπους.
Φανταστείτε το εξής: Κάθεστε τον καναπέ του σπιτιού σας, έχοντας επιστρέψει κουρασμένος ή κουρασμένη από τη δουλειά σας και αποφασίζετε να διαβάσετε τις ειδήσεις της ημέρας.
«Πέφτετε», λοιπόν, πάνω στην εξής είδηση: «Νεκροί οκτώ από “τσουνάμι” μπύρας στο Λονδίνο».
Πόσες πιθανότητες δίνετε στο να μην πείτε «ε, τους αλήτες, κοίτα πως μας κοροϊδεύουν»;
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