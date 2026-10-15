Μυτιλήνη: Επτά συλλήψεις για οπαδική βία- Φέρονται να τραυμάτισαν και να επιχείρησαν να βγάλουν τη μπλούζα 25χρονου

Επτά άτομα ηλικίας 18 έως 35 ετών συνελήφθησαν στη Μυτιλήνη, με την κατηγορία ότι επιτέθηκαν σε 25χρονο, τον τραυμάτισαν και επιχείρησαν να του αφαιρέσουν τη μπλούζα με τα διακριτικά αθλητικού συλλόγου.

Επτά άτομα, ηλικίας από 18 έως 35 ετών, συνελήφθησαν στη Μυτιλήνη για υπόθεση οπαδικής βίας, σωματικής βλάβης και εξύβρισης, κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου 2026. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι επέβαιναν σε οχήματα, φέρονται να προσέγγισαν έναν 25χρονο που κινούνταν πεζός σε δρόμο της πόλης και να τον ακινητοποίησαν.

Στη συνέχεια, δύο από αυτούς, με τη συνδρομή των υπολοίπων, φέρονται να άσκησαν σωματική βία σε βάρος του και να τον εξύβρισαν. Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα και όσα έκανε γνωστά το skai.gr, επιχείρησαν να του αφαιρέσουν την μπλούζα, η οποία έφερε διακριτικά αθλητικού συλλόγου.

Οι επτά συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο, καθώς και για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ