Πέθανε η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση

Η σπουδαία ηθοποιός που αγαπήθηκε ως «Λωξάντρα» έφυγε από τη ζωή στα 89 της χρόνια, αφήνοντας πίσω της μια μακρά πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση.

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 89 ετών άφησε η Μπέτυ Βαλάση, μία από τις ηθοποιούς που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και την τηλεόραση. Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τον εμβληματικό ρόλο της «Λωξάντρας», ενώ η μακρά πορεία της περιλάμβανε σημαντικές θεατρικές συνεργασίες και τηλεοπτικές εμφανίσεις που αγαπήθηκαν από το κοινό.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική διαδρομή της, στους αγώνες της για τη δημοκρατία και στη συνδικαλιστική της δράση, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον ρόλο που την καθιέρωσε στη συνείδηση των τηλεθεατών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της φιλοξενούνταν στο «Σπίτι του Αγωνιστή».

Η γυναίκα πίσω από τη «Λωξάντρα»

Η Μπέτυ Βαλάση γεννήθηκε το 1937 στη Θεσσαλονίκη, από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Η σχέση της με την υποκριτική την οδήγησε στο θέατρο, όπου συνεργάστηκε με σημαντικούς ανθρώπους της ελληνικής σκηνής, χτίζοντας σταδιακά μια πορεία με διαφορετικούς ρόλους και ερμηνευτικές προκλήσεις.

Το ευρύ τηλεοπτικό κοινό τη γνώρισε και την αγάπησε μέσα από τη σειρά «Λωξάντρα», η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ την περίοδο 1980-1981. Η Βαλάση ενσάρκωσε την ομώνυμη ηρωίδα, μεταφέροντας στην οθόνη έναν χαρακτήρα που συνδέθηκε με την οικογενειακή ζωή, τις παραδόσεις και τις μνήμες μιας άλλης εποχής. Η ερμηνεία της έμελλε να αποτελέσει το σήμα κατατεθέν της και να τη συνοδεύει σε όλη τη μετέπειτα διαδρομή της.

Στη συνέχεια συμμετείχε και σε άλλες γνωστές τηλεοπτικές παραγωγές. Ανάμεσα στις δουλειές που τη συνέδεσαν με νεότερες γενιές τηλεθεατών ήταν η κωμική σειρά «Χάι Ροκ», αλλά και οι «Επτά Θανάσιμες Πεθερές», όπου εμφανίστηκε ως Πολίτισσα Πεθερά. Η παρουσία της δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στην τηλεόραση, καθώς το θέατρο παρέμεινε σημαντικό κομμάτι της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

Η κοινή ζωή με τον Τίτο Βανδή

Σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της υπήρξε η σχέση της με τον ηθοποιό Τίτο Βανδή. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1984 και έμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό του, το 2003. Ο Βανδής υπήρξε ένας από τους σημαντικούς ηθοποιούς της γενιάς του, με αξιοσημείωτη πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απώλειά του αποτέλεσε μια δύσκολη στιγμή στη ζωή της ηθοποιού, η οποία τα επόμενα χρόνια ήρθε αντιμέτωπη και με σοβαρά προβλήματα υγείας. Παρά τις δυσκολίες, το όνομά της παρέμεινε συνδεδεμένο με τις ερμηνείες της και με μια τηλεοπτική παρουσία που διατηρήθηκε ζωντανή μέσα από τις επαναλήψεις αγαπημένων σειρών.

Το αποτύπωμα που αφήνει

Ο θάνατος της Μπέτυς Βαλάση σηματοδοτεί την απώλεια μιας ηθοποιού που κατάφερε να συνδέσει το όνομά της με έναν από τους χαρακτηριστικούς γυναικείους ρόλους της ελληνικής τηλεόρασης. Η «Λωξάντρα» παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς στην πορεία της, ενώ οι συμμετοχές της σε διαφορετικές παραγωγές υπενθυμίζουν το εύρος της διαδρομής της.

Ιδιαίτερη θέση στη ζωή της Μπέτυς Βαλάση είχε και η σχέση της με τον χώρο της Αριστεράς. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της φιλοξενούνταν στο «Σπίτι του Αγωνιστή», το ίδρυμα περίθαλψης ηλικιωμένων αγωνιστών που συνδέεται με το ΚΚΕ. Τον Ιανουάριο του 2025, ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, την επισκέφθηκε στο ίδρυμα, όπου συνομίλησε μαζί της και με τους υπόλοιπους φιλοξενούμενους.

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