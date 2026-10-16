Συνοικία το Όνειρο: Η φτώχεια, η «βιτρίνα» της ευημερούσας Ελλάδας και η καταστροφή του Αλέκου Αλεξανδράκη

Μια ημέρα σαν σήμερα, στις 16 Οκτωβρίου 1961, έκανε πρεμιέρα η ταινία «Συνοικία το όνειρο» που κυνηγήθηκε από το μετεμφυλιακό κράτος της Δεξιάς.

Στην Ελλάδα της μετεμφυλιακής περιόδου, η φτώχεια δεν ήταν ένα κοινωνικό πρόβλημα. Ήταν μια σκληρή αλήθεια πολιτικά ανεπιθύμητη. Ήταν μια εικόνα που έπρεπε να εξαφανιστεί από το κάδρο, για να μη διαταράξει το αφήγημα μιας χώρας που προχωρούσε ακάθεκτη προς την… ευημερία.

Η εμβληματική ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη «Συνοικία το Όνειρο», μέσα από τις παράγκες, τις λάσπες, την ανέχεια και τα τσακισμένα πρόσωπα των ανθρώπων που καθημερινά πάλευαν για την επιβίωση, έφερνε στο προσκήνιο την Ελλάδα που έπρεπε να κρυφτεί, που δεν χωρούσε στις επίσημες διακηρύξεις περί ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και εθνικής ευημερίας.

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