Από το Βασικό Ένστικτο στο Verity: Το ερωτικό θρίλερ ξαναχτυπά

Η εξέλιξη του είδους, από τα ένδοξα ‘90s στον αποκλεισμό από το mainstream σινεμά και στις πρόσφατες προσπάθειες μιας νοσταλγικής, αλλά σύγχρονης επανάκαμψης.

Ο όρος “ερωτικό θρίλερ” φέρνει πολλές εικόνες στο μυαλό: τη Σάρον Στόουν, καθισμένη σταυροπόδι, τον Μάικλ Ντάγκλας να ξεκουμπώνει το παντελόνι του, ιδρωμένα κορμιά και τίτλους συνήθως μιας - δυο λέξεων με μια αόριστα απειλητική κόκκινη γραμματοσειρά κι ένα μαχαίρι (ή παγοκόφτη) στο φόντο. Οι καιροί άλλαξαν και το είδος που έδωσε στην ιστορία του σινεμά ταινίες όπως η “Ολέθρια σχέση” και το “Βασικό ένστικτο”, εξορίστηκε στα βίντεο κλαμπ -αργότερα στο streaming- κι αποκλείστηκε από τις μεγάλες mainstream κινηματογραφικές παραγωγές. Μήπως, όμως, είναι ώρα να επιστρέψει;

Η ταινία “Verity”, που μόλις έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες, διαθέτει όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την τυπολογία: μια ιστορία γάμου, απιστίας, εμμονής και επικίνδυνης ερωτικής έλξης (που βασίζεται στο πολυδιαβασμένο best seller “Το ημερολόγιο της Βέριτι” της Κολίν Χούβερ), κορυφαία ονόματα στους πρώτους ρόλους (Αν Χάθαγουεϊ, Ντακότα Τζόνσον, Τζος Χάρτνετ) και έμφαση στο στοιχείο του σεξ -με σκηνές που δεν υπάρχουν καν στο βιβλίο.

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