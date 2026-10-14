Φλόριντα: Εκτελέστηκε ο κρατούμενος που δολοφόνησε συγκρατούμενό του για να οδηγηθεί στο απόσπασμα

Ο Τζέιμς Ρόμπερτσον εκτελέστηκε στη Φλόριντα, σχεδόν 18 χρόνια μετά τη δολοφονία του συγκρατούμενού του, την οποία είχε διαπράξει με σκοπό να οδηγηθεί στην πτέρυγα των μελλοθανάτων

Ο Τζέιμς Ρόμπερτσον, ο οποίος είχε σκοτώσει τον συγκρατούμενό του με σκοπό να καταδικαστεί σε θάνατο, εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Λίγο πριν από την εκτέλεσή του, ο 63χρονος φέρεται να απάντησε με τέσσερις λέξεις όταν ρωτήθηκε αν ήθελε να κάνει κάποια τελευταία δήλωση.

Ο Ρόμπερτσον εκτελέστηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις φυλακές της Φλόριντα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, όταν ο διευθυντής των φυλακών τον ρώτησε αν είχε κάποια τελευταία λόγια να πει, εκείνος απάντησε: «Nah, I'm straight», μια ανεπίσημη έκφραση που αποδίδεται ως «Όχι, είμαι εντάξει». Ο 63χρονος κηρύχθηκε νεκρός στις 12:32 το μεσημέρι, αφού του χορηγήθηκε θανατηφόρο φαρμακευτικό σκεύασμα. Η εκτέλεσή του ήταν η 17η που πραγματοποιήθηκε στη Φλόριντα μέσα στο 2026.

Σκότωσε τον συγκρατούμενό του για να καταδικαστεί σε θάνατο

Η υπόθεση του Ρόμπερτσον είχε προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς ο ίδιος είχε παραδεχθεί ότι δολοφόνησε τον συγκρατούμενό του, Φρανκ Ρίτσαρντ Χαρτ, τον Δεκέμβριο του 2008, επιδιώκοντας να του επιβληθεί η θανατική ποινή. Τότε, οι δύο άνδρες κρατούνταν στο σωφρονιστικό ίδρυμα Charlotte Correctional Institution. Ο Ρόμπερτσον στραγγάλισε τον Χαρτ ενώ εκείνος κοιμόταν, χρησιμοποιώντας κάλτσες της φυλακής.

Η δολοφονία ήταν προμελετημένη. Ο Ρόμπερτσον είχε δηλώσει ότι προτιμούσε να καταδικαστεί σε θάνατο παρά να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή. Μάλιστα, είχε ομολογήσει την ενοχή του για φόνο πρώτου βαθμού και παραιτήθηκε από τις προσφυγές που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την εκτέλεσή του. Σε μια ιδιαίτερα τραγική λεπτομέρεια, η κόρη του θύματος, Ρεμπέκα Χαρτ, είχε αναφέρει ότι ο πατέρας της επρόκειτο να αποφυλακιστεί μόλις οκτώ ημέρες μετά τη δολοφονία του.

Η υπόθεση που παρουσιάστηκε στο Netflix

Η ιστορία του Ρόμπερτσον έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη σειρά ντοκιμαντέρ εγκληματικών υποθέσεων του Netflix «I Am a Killer», στην οποία ο ίδιος μίλησε ανοιχτά για το έγκλημα και τα κίνητρά του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε προηγουμένως καταδικαστεί για άλλα αδικήματα και εξέτιε ήδη μακρά ποινή φυλάκισης όταν σκότωσε τον συγκρατούμενό του.

Μετά τη δολοφονία, ο Ρόμπερτσον δεν προσπάθησε να αποκρύψει τα κίνητρά του. Σε ένορκη δήλωση που υπέβαλε στις 19 Οκτωβρίου 2012, παραδέχθηκε ότι η δολοφονία ήταν προμελετημένη. Είχε επίσης αναφέρει ότι είχε επιχειρήσει στο παρελθόν να επιτεθεί σε σωφρονιστικό υπάλληλο για να αποκτήσει πρόσβαση σε κλειδιά, ώστε να σκοτώσει άλλον κρατούμενο. Η εκτέλεσή του σηματοδότησε τη 17η εφαρμογή της θανατικής ποινής στη Φλόριντα μέσα στο 2026, σύμφωνα με το UNILAD.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ